"Mám radost. Zase jsem zrychlila, to je pro mě důležité. Bohužel jsem se o příčku zhoršila, ale pořád to je top ten, takže parádní. Jsem ráda, že držím krok se špičkou," řekla Ledecká v nahrávce pro média.

Pětadvacetiletá česká závodnice startovala jako sedmá a solidně zvládla horní pasáž. V náročné spodní části udělala pár drobných chyb, jednou se jí levá ruka dostala za tělo, ale ztrácela jen mírně. Za olympijskou vítězkou Goggiaovou zaostala o 75 setin a po dojezdu byla třetí.

"Jízda byla dneska daleko odvážnější, agresivnější. Byly tam nějaké chybky, ale dobrý," chválil trenér Ledecké Tomáš Bank v České televizi.

Ze stupňů vítězů českou zimní univerzálku odsunula o chvíli později páteční vítězka Švýcarka Corinne Suterová, která skončila druhá o 24 setin za Goggiaovou. Před Ledeckou se poté ještě dostaly Rakušanka Ramona Siebenhoferová a Breezy Johnsonová z USA, která si zopakovala třetí místo.

Ledeckou ohrožovala Slovinka Ilka Štuhecová, která protnula cíl ve stejném čase. Dlouho se zdálo, že se česká dvojnásobná olympijská šampionka podělí o šesté místo, ale s třicítkou se dostala na čtvrtou příčku Norka Kajsa Vickhoffová Lieová a Ledecká se Štuhecovou o místo klesly. "Je senzační se s takovouhle legendou dělit o místo, protože je to mistryně světa. Je mi ctí. Říkaly jsme si, že budeme spolu vždycky takhle, ale že se posuneme výš," smála se Ledecká.

Ve sjezdech se Ledecká usadila mezi elitou, z posledních pěti startů byla čtyřikrát v desítce a nejhůře skončila jedenáctá. "To je můj záměr, abych pořád zajížděla, na co mám natrénováno a postupně to posouvala dopředu. Jsem spokojená a budu se snažit to zanalyzovat, potrénovat a zase to posunout výš," prohlásila.

Pořadatelé upravili branky okolo místa v závěru trati, kde v pátek spadlo pět sjezdařek. Tentokrát žádná z favoritek karambol neměla.

V hodnocení sjezdu jsou po dvou závodech v čele Goggiaová se Suterovou. Ledecká si připsala 40 a 36 bodů a je průběžně pátá. Celkové pořadí SP vede Slovenka Petra Vlhová, Ledecká si polepšila na 19. místo.

V neděli uzavře první blok rychlostních závodů žen v sezoně znovu ve Val d'Isere superobří slalom, který startuje v 11:00.

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:44,70, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,24, 3. Johnsonová (USA) -0,27, 4. Lieová (Nor.) -0,33, 5. Weidleová (Něm.) -0,59, 6. Siebenhoferová (Rak.) -0,64, 7. Ledecká (ČR) a Štuhecová (Slovin.) obě -0,75, 9. Gisinová (Švýc.) -0,77, 10. Gagnonová (Kan.) -0,88.



Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 8 závodů): 1. Goggiaová a C. Suterová obě 180, 3. Johnsonová 120, 4. Štuhecová 86, 5. Ledecká 76, 6. Weidleová 69.



Průběžné pořadí SP (po 8 z 34 závodů): 1. Vlhová (SR) 425, 2. Gisinová 298, 3. Shiffrinová (USA) 275, 4. Bassinová (It.) 273, 5. Goggiaová 266, 6. Brignoneová (It.) 248, …19. Ledecká 87, 37. Dubovská (ČR) 48.