Ledecká se na závod naladila nejrychlejším časem v pátečním tréninku. "Nebyla to tak dobrá jízda," uvedla po prohlídce trati před závodem pro laola1.at.

Na trať se vydala jako devátá a v prvních dvou třetinách zaostávala za Goggiaovou jen mírně, sjezdovkou pojmenovanou po trojnásobném mistru světa Karlu Schranzovi se řítila rychlostí 121,1 km/h. V závěru měla dvakrát o něco delší výjezd z branky a v cíli za Italkou zaostala o 1,10 vteřiny (29,30 metru).

Po dojezdu byla Ledecká druhá před Švýcarkou Corinne Suterovou. Vzápětí se před dvojnásobnou olympijskou vítězku dostala domácí Tamara Tipplerová a ze stupňů českou závodnici odsunula o šest setin rychlejší Američanka Breezy Johnsonová.

"Jsem spokojen. Škoda, že Ester nevydržela tempo z horní části, kterou projela perfektně. Pak se jednou nedostala k bráně a ztrácela. Jsme samozřejmě trošku zklamaní z brambory, ale musíme být na zemi, pokračovat dál v práci a snad to cinkne příště," řekl trenér Ledecké Tomáš Bank v České televizi.

Pětadvacetiletá Ledecká skončila čtvrtá ve sjezdu podruhé v kariéře. Na stupně vítězek se protlačila v této disciplíně ve Světovém poháru dvakrát, triumf si připsala v kanadském Lake Louise v prosinci 2019 a loni v únoru dojela třetí v německém Ga-Pa.

Goggiaová navázala na triumf z Val d'Isére a vyhrála skoro o vteřinu před Tipplerovou. Boj o další pořadí byl už nadmíru vyrovnaný, od druhého do sedmého místa dělily závodnice dvě desetiny. Ledecká skončila čtvrtá jen o pět setin před překvapením závodu Laurou Pirovanovou z Itálie.

V hodnocení sjezdu je Ledecká pátá společně se Slovinkou Ilkou Štuhecovou a v celkovém pořadí seriálu SP je desátá.

V sobotu je v rakouském středisku na pořadu superobří slalom, v kterém Ledecká zkusí navázat na svůj předvánoční triumf ve Val d'Isére.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Antonu (Rakousko):

Ženy - sjezd:

1. Goggiaová (It.) 1:24,06, 2. Tipplerová (Rak.) -0,96, 3. Johnsonová (USA) -1,04, 4. Ledecká (ČR) -1,10, 5. Pirovanová (It.) -1,15, 6. Štuhecová (Slovin.) a C. Suterová (Švýc.) obě -1,16, 8. Curtoniová (It.) a Gutová-Behramiová (Švýc.) obě -1,34, 10. Weidleová (Něm.) -1,48.



Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 8 závodů): 1. Goggiaová 280 b., 2. C. Suterová 220, 3. Johnsonová 180, 4. Tipplerová 127, 5. Ledecká a Štuhecová obě 126.



Průběžné pořadí SP (po 12 z 33 závodů): 1. Vlhová (SR) 637, 2. Gisinová (Švýc.) 498, 3. Goggiaová 402, 4. Shiffrinová (USA) 385, 5. Liensbergerová (Rak.) 380, 6. Bassinová (It.) 343, …10. Ledecká 237, 36. Dubovská (ČR) 71.