Dnes se na rozdíl od pátečního závodu na zkrácené trati jel kompletní sjezd a Ledecká drobně zaváhala nahoře, kde chybovala ve druhém tréninku. Se startovním číslem sedm ale zajížděla suverénně nejrychlejší mezičasy, jenže bezprostředně po tom čtvrtém se v oblouku dostala příliš doprava a po kontaktu s ochrannou sítí pro ni závod skončil nepříjemným karambolem.

Zdroj: Youtube

Po pádu byla Ledecká viditelně otřesená a měla krvavé zranění v obličeji, ale zároveň odešla po svých a ukázala palec nahoru, že je v pořádku.

"Ten pád byl docela těžký, ale nemělo by tam být nic vážného. Jak to bude zítra, to se uvidí, mluvil jsem s ní jenom přes vysílačku," řekl pro Českou televizi trenér Tomáš Bank. Později dodal, že Ledecká pravděpodobně jela v tomto úseku mnohem vyšší rychlostí než během předchozích dní. „Ta stopa byla málo nadjetá. Jela tam moc napřímo. Při nižší rychlosti to bylo bez problémů, ale v této vysoké rychlosti to asi bylo málo," dodal Bank.

Ledeckou odvezla sanitka do nemocnice v Sionu na šití rozseknutého rtu a další vyšetření. Pětadvacetiletá Češka byla přesto v dobré náladě. "Zavolám Ondrovi (Bankovi) a Bode Millerovi, nacvičím jízdu po sítích. Počechrala jsem sítě, ale nepodařilo se mi je překousnout…," žertovala ve vyjádření pro média. Narážela tím na bývalé lyžaře, kteří jezdili na hraně rizika a zvládali i kritické situace.

Česká lyžařka a snowboardistka patří v rychlostních disciplínách k nejlepším a obvykle nepadá. Naposledy se jí to v závodě Světového poháru stalo před dvěma lety, kdy nedokončila superobří slalom v Garmisch-Partenkirchenu.

Čtvrtý sjezd za sebou vyhrála olympijská šampionka Sofia Goggiaová. Porazila o 27 setin domácí Laru Gutovou-Behramiovou, třetí skončila s odstupem šesti desetin na vítěznou krajanku další Italka Elena Curtoniová. Goggiaová prodloužením vítězné série napodobila Američanku Lindsey Vonnovou, která v roce 2018 rovněž ovládla čtyři sjezdy za sebou.