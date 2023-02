Pro běžce byla připravena srdíčka dvou barev. Pro ty zadané srdíčko červené barvy, pro nezadané barvy zelené. „V páru jsem s nikým neběžel, ale fandila mi tady přítelkyně, takže jsem závodil pro ni,” uvedl Horák. „Cítil jsem se dobře, je tady super hudba, trať byla dobře vyznačená a běžec přede mnou byl kvalitní. Počasí je fajn, je chladno, takže se běží dobře. Byl to pro mě takový tréninkový běh,” popsal vítěz.

Celý závod doprovázel program přímo na Výstavišti a běžci měli k dispozici zázemí v Running Mallu. Akci moderoval trenér Martin Levý, který se také postaral o rozcvičku před startem.

Závodu se mimo jiné zúčastnili Soňa a Michal z projektu Running2. „My jsme se seznámili na pražském půlmaratonu a tři roky potom jsme tam měli svatbu. Jsme oba běžci, takže běhání, to je naše. Ale zrovna Valentýna slavíme jinak než během, a to na skialpech,” prozradili manželé.

Samotný závod odstartovala olympionička Eva Vrabcová Nývltová. „Valentýn mám ráda, ale úplně není čas slavit,” říká běžkyně, která vede tréninky na Mezinárodní pražský maraton (běží se 7. 5.). „Funguje to tak, že ten, kdo je registrovaný na pražský maraton, získá možnost trénovat podle našeho tréninkového plánu. Každé úterý ráno jsou ty nejtěžší intervalové tréninky a běháme vždycky tady ve Stromovce,” vysvětlila Vrabcová Nývltová.

Do závodu se zapojila nadace Pink Bubble, která pomáhá mladým v boji s rakovinou. “Není to zdaleka naše první spolupráce s RunCzech a nabídku se zapojením do závodů neodmítáme nikdy. RunCzech je vždy zárukou hladkého průběhu příprav, super atmosféry a v neposlední řadě jsme vděční za nezanedbatelnou finanční podporu,” komentuje Renáta Výborná z Pink Bubble. „Vybrané finanční prostředky chceme využít na sportovní aktivity našich Bublin, tedy vyléčených onkologických pacientů, konkrétně na lyžařskou a snowboardovou výuku na blížícím se zimním sportovně-relaxačním pobytu pacientů v Krkonoších,” dodala.