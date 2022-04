Bude to svátek lakrosu a česká reprezentace u něj nechce rozhodně chybět. Mistrovství světa se přesunulo z Los Angeles do San Diega a čeká se pompézní sportovní událost. Vždyť v USA je lakros populárním sportem, existuje zde profesionální liga nebo se hraje na nejprestižnějších amerických univerzitách. „Většinou jsme světový šampionát hráli a rozhodně nechceme o tuto pozici přijít,“ tvrdil Jakub Kos, obránce českého lakrosového týmu. „Myslím si, že bychom měli postoupit z prvních dvou míst. Pokud skončíme na třetím, čekalo by nás rozhodující utkání o postup se soupeřem z jiné tabulky.“