Oba hrají klasičtější verzi lakrosu jménem field, ale také drsnější variantu – boxlakros. A mezi chasníky s lakroskou se dokáží prosadit. Jen považte – Kučerovi je 16 let, Adamiecovi zase patnáct. „Baví mě ta hrubost, ty narážky během zápasu. Kontakt. Adrenalin naopak velmi pomáhá při výkonu,“ neskrýval Kučera, který s týmem Wolves skončil na druhém místě. „Myslím, že minulá sezona se mi povedla více než jsem čekal. Dopadlo to hezky. Potěšilo mě, že jsme se dostali do finále ve Final Four.“

Naopak Adamiec se s týmem TJ Malešice do Final Four nedostal, také on ale zaujal skvělými výkony. A to hlavně co se týče rychlosti a hbitosti. Oba dokážou sebrat míč a prosadit se díky rychlosti až k bráně. „Je to těžké hrát proti těžším a větším. Já spoléhám na to, že jsem rychlý. Takže se jim snažím utéct. Jsem ve svém živlu, když ukořistím míč a běžím s ním dlouho,“ přiznal Adamiec, kterému tvrdost tohoto sportu nevadí.

„Myslím, že boxlakros patří k nejdrsnějším kolektivním sportům. A to společně s ragby nebo s americkým fotbalem. Když pustím mým spolužákům záběry ze zápasů, nevěří, že mi to sekání lakroskou od soupeřů nebolí. Máme totiž chrániče,“ popisoval Kučera, který měl akorát jednou zlomené prsty. Jinak nic. Stejně jako Adamiec: „I když hraju v útoku, kde do mě soupeři neustále naráží, tak jsem žádné zranění neměl.“

Oba velcí lakrosoví talenti mají obdobné sny. Rádi by s tímto sportem vycestovali do zahraničí. „Chtěl bych studovat v Anglii nebo v Kanadě a tam se zlepšovat," potvrdil Kučera, podle kterého je důležité upoutat pozornost skautů ze zahraničních lig. „V současné době to už není tak náročné, protože zápasy z české ligy jsou přenášeny na youtube kanálu NBLL_CZ." A rovněž Adamiec by rád okusil profesionální lakros v zámoří. „Hlavně Amerika nebo Kanada, bylo by skvělé se dostat na nějakou univerzitu."

A ještě jedna věc nadějné hráče spojuje, a to vidina olympijských her. Tím, že se v roce 2028 konají v USA, tak je velmi možné, že se právě lakros dostane do programu OH. Jde však o atraktivnější podobu sixes. „To mě hodně motivuje, protože v té době budu v ideálním věku. Zatím s tím nemám zkušenosti, sám jsem to nehrál. Ale pokud bude možnost, určitě bych to zkusil,“ dodal Adamiec.