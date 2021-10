Celá lakrosová komunita se v posledních letech intenzivně snaží pomoci tomuto sportu dostat se na olympijské hry. Další velký krok přišel letos v létě. Mezinárodní olympijský výbor totiž přiznal Světovému lakrosu plné členství. „Toto rozhodnutí představuje pro lakros velký milník, není však vyvrcholením naší cesty,“ komentoval situaci výkonný ředitel Světového lakrosu Jim Scherr. Právě on je velkým propagátorem myšlenky prosadit lakros do programu pod pěti kruhy.

Scherr si atmosféru olympijských her zažil jako sportovec, když reprezentoval USA v roce 1988 jako zápasník ve volném stylu. Později byl generálním sekretářem Olympijského výboru Spojených států amerických. Teď bojuje za lakros. „Doufám, že dostaneme možnost být součástí olympijských her v roce 2028. Tento sport ztělesňuje olympijské ideály jako žádný jiný. Má fenomenální historii, tradici a původ, ale zároveň je moderní a velmi rychle se rozvíjející. Navíc Sixes má velký potenciál stát se olympijskou disciplínou a být lákadlem pro televize, média i sociální sítě,“ řekl Scherr.

Návrat po osmdesáti letech?

Nejen Scherr doufá, že Američané, kteří mají lakros velmi rádi, si ho prosadí do programu her v Los Angeles. Jako zpestření letní přípravy hrával lakros legendární hokejista Wayne Gretzky, v mládí se mu věnovali třeba i americký fotbalový trenér Bruce Arena, zpěvák a hudebník Dave Grohl nebo někdejší ministr zahraničí USA John Kerry. Navíc lakros už na olympijských hrách byl. Jako řádný sport v letech 1904 a 1908 a jako ukázkový v letech 1928, 1932 a 1948. Vrátil by se tedy do hry po osmdesáti letech. Jistá paralela je i s rokem 1932, tehdy se hry konaly právě v Los Angeles.

Další klíčovou osobou v lobování za lakros by měl být Joseph Tsai, spolumajitel firmy Alibaba, která bude OH 2028 sponzorovat. Tsai patří mezi 200 nejbohatších lidí na světě, jeho majetek je odhadován na téměř deset miliard dolarů. Na poli sportu dělá v USA velké investice. Vlastní například basketbalový tým NBA Brooklyn Nets. Už v mládí ale hrál lakros a právě do něj v poslední době posílá hodně peněz. Tsai vlastní profesionální boxlakrosový tým San Diego Seals a před dvěma lety stál u zrodu profesionální lakrosové ligy (PLL) ve fieldlakrosu. Ovšem o tom, jestli se lakros skutečně dostane s variantou Sixes na olympijské hry, se rozhodne v nejbližších letech.

Sixes nabízí rychlost a akci

Přestože se v Česku před koronavirovou krizí už dva roky zkušebně šestkový lakros hrál, nyní vzniká oficiální soutěž Czech Sixes League. Zúčastní se jí čtyři mužské a čtyři ženské týmy a bude se hrát na podzim a na jaře během pěti víkendů. První hrací den je v neděli 24. října v areálu na Mrázovce. Atraktivitu soutěži dodává fakt, že hráči a hráčky byli draftováni a nebudou tedy hrát s tradičními kolegy z klubů. „Tím pádem budou celky vyrovnané. Je to skvělá příležitost zahrát si divácky zajímavé kvalitní zápasy,“ láká spoluzakladatelka nové soutěže Barbara Bažantová.

U zrodu Czech Sixes League stál také dlouholetý český reprezentant a současný trenér ženského národního týmu Adam Ondráček, který zmíněou soutěž považuje za příjemné zpestření k již zavedeným ligám. „Namíchat hráčky byl náš cíl od začátku. Chtěli jsme soutěž, v níž bude mít každý tým šanci zvítězit. Zároveň jsme chtěli, aby hráčky měly větší zápasovou vytíženost. Mladší holky mají skvělou příležitost se učit od těch nejlepších u nás. V neposlední řadě byla jedna z myšlenek i to, aby se holky lépe poznaly,“ vyjmenovává impulsy pro novou ligu Ondráček.

Novou disciplínu vítá také prezidenta Českého ženského lakrosu Adéla Blahovcová. „Jde o úplně jiný styl lakrosu, a proto je tam několik výhod. Méně lidí na hřišti, rychlejší hra, zmizelo rozdělení hráček na posty. Vždy, když je něco nové, hráčky to ocení. Máme zase o důvod víc se zlepšovat. Za oponou je pak snížení nákladu na výjezdy, snadnější management celého týmu a také širší pole pro trenéry vybrat ty nejlepší,“ vyjmenovává Blahovcová.

Ta už také vyhlíží první kolo Czech Sixes League, které si jako čerstvá maminka užije zatím jako divák. „Jsem zvědavá na konkurenci v týmech, která díky draftům a složení celků bude skvělá. Těším se na rychlost, kombinaci a zviditelnění hráček, které se ve velkém lakrosu tolik neukázaly. Věřím, že do soutěže na začátku příštího roku budu moct také sama naskočit,“ uvádí Blahovcová.

Lakros šanci na olympiádu určitě má

Ambasadorkou nově vzniklé Czech Sixes League se stala beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, která pochází z Mekky českého lakrosu – Radotína. O tomto sportu ale ví jen základy, jako třeba, že existuje více druhů lakrosu. „Také vím, že holky ho hrají s trochu odlišnými pravidly, než chlapi a jaký je princip hry. Jako správný Radotíňák jsem na lakrosových zápasech v minulosti byla,“ usmívá se Sluková a dodává, že Sixes na ní působí atraktivně. „Modifikace v jednotlivých sportech může oslovit zase úplně novou sortu lidí. Minimálně v plážovém volejbale tomu tak bylo.“

Podle Slukové, která si atmosféru olympijských her několikrát zkusila, má i lakros šanci dostat se na tuto velkou akci. „Na olympiádě jsou sporty, kterým by se o účasti před dvanácti lety ani nesnilo. Cesta je to dlouhá, ale myslím, že právě lakros je jedním ze sportů, který olympijský potenciál určitě má. Představit tam další týmový sport by byl podle mě krok správným směrem,“ dodává.

S tím souhlasí i Bažantová. „Šestkový lakros je jednodušší, dynamičtější a pochopitelnější pro diváky. Tím, že se hraje v nižším počtu hráček na menším hřišti, je i dostupnější, což se při pokusech o zařazení na olympijské hry počítá,“ nabízí další pohled manažerka české reprezentace.

Světové hry jako klíčová prověrka

Cesta na olympijské hry bude pro lakros ještě dlouhá, stejně tak případně pro české národní týmy. První prověrkou ženského bude příští rok účast na Světových hrách v americkém Birminghamu. Účast si česká reprezentace vybojovala díky umístění na posledním mistrovství světa v roce 2017 v Anglii, kde skončila desátá. O pozvání na Světové hry se zástupkyně Českého ženského lakrosu dozvěděly na mistrovství Evropy o dva roky později v Izraeli, kde skončily Češky čtvrté. Dostat se mezi tři evropské celky, které na World Games vyrazí, pomohl našemu týmu fakt, že Anglie a Wales, které skončili před ním, vytvoří ještě s hráčkami ze Skotska společný výběr Velké Británie. Podobně je tomu třeba na olympijských hrách ve fotbale.

Trenér ženské reprezentace Adam Ondráček si uvědomuje, že těsně před Světovými hrami čeká na jeho svěřenkyně ještě mistrovství světa v tradičním velkém lakrosu. Šampionát se koná také v USA, konkrétně ve městě Towson v Marylandu. „Příprava na obě akce bude probíhat standardně. Nemyslím si že by to byl velký rozdíl pro hráčky, všechny dovednosti získané velkým lakrosem fungují i v šestkovém. Jako bonus vidím o něco větší náročnost na fyzickou kondici, která se pak naopak bude hodit na velkém hřišti,“ líčí Ondráček.

A když Češi v USA na obou akcích obstojí? „Byli bychom rádi, aby příště šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser zmínil při rozvoji kolektivních ženských sportů právě lakros,“ přeje si Ondráček. A co mužská reprezentace? Prestižní server LaxAllStars.com zařadil v srpnu český národní tým mezi pětici zemí, které bude dobré sledovat na olympijských hrách 2028.