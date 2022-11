Více jak 60 posádek, z nichž by mělo mít osmnáct specifikaci WRC, změří své síly na pěti rychlostních zkouškách a na poslední šesté nebude měřen čas, aby jezdci mohli předvést publiku divoké smyky s kouřem od pneumatik.

Na tomto volném podniku se v minulosti dařilo Václavu Pechovi a na dřívější úspěchy by chtěl navázat i tentokrát. „Je to sprint v pravém slova smyslu. Většina jezdců trať dokonale zná a hned od prvních metrů jedou všichni co pomýšlejí na výhru s největším nasazením,“ vypráví zkušený pilot a desetinásobný vítěz pražského podniku.

„Rozdíly v časech jsou opravdu minimální a jakékoliv zaváhání, vzhledem k délce trati již nejde dohnat. Těšíme se na atmosféru, kterou zde fandové vytvářejí i na naše porovnání s novějšími vozy specifikace WRC. Doufám, že vyjde i počasí a diváci si přijdou na své,“ říká Pech, který nastoupí s vozem Ford Focus WRC.

Jarní prvenství bude obhajovat mladý Petr Semerád se vozem Škoda Fabia Rally2 Evo. K favoritům patří vítěz ročníku 2017 Jan Dohnal s ‚wéercéčkem‘ značky Ford. S vozem Hyundai i20 WRC pojede Vojtěch Štajf.

Se starší Fabií WRC se představí vítěz z roku 2007 Karel Trněný. Už hodně vousaté prvenství z roku 2003 má na kontě Tomáš Enge, který se po delší době představí se špičkovou technikou (Škoda Fabia Rally2 evo), a tak i bývalý pilot F1 patří mezi největší favority sobotního klání.

Pražský Rallysprint odstartuje v sobotu ráno v 7.15 na Strahově. Posádky se nejdřív vydají na západní okraj Prahy, kde se nedaleko lomu Velká Amerika pojedou od 7.55 dvě rychlostní zkoušky. Celé startovní pole se pak přesune zpět na Strahov, kde se uskuteční zbytek soutěže včetně konečného vyhlášení vítězů.

