Fanoušci silniční cyklistiky se dočkali. Už v sobotu odstartuje první z tzv. monumentů – 115. ročník závodu Milán-Sanremo. Kromě největších hvězd světové cyklistiky v čele se Slovincem Tadejem Pogačarem či obhájcem loňského prvenství Nizozemcem Mathieu van der Poelem jsou ve startovní listině také čeští reprezentanti Petr Kelemen, Josef Černý a Pavel Bittner. Ti budou bojovat nejen o co nejlepší výsledek, ale také potenciální účast na letošních Letních olympijských hrách v Paříži.

„Očekávám, že předvedou svou kvalitu,“ hlásí před startem slavného závodu reprezentační trenér René Andrle. Průběh závodu od prvního do posledního kilometru bude možné sledovat na obrazovkách Eurosportu.

Závod Milán-San Remo jako obvykle zahajuje období významných jarních klasik. I tentokrát čeká závodníky porce téměř 300 kilometrů. „Jedná se o tradičně nejdelší jarní klasiku v celém kalendáři,“ podotýká René Andrle, podle kterého slavná La Primavera nabízí fanouškům – až na ojedinělé výjimky – strhující podívanou od začátku až do cíle.

„Průběh závodu bývá vždy velmi podobný. Hned po startu přicházejí od některých jezdců ataky s pokusem o roztrhání pelotonu, které se však hlavnímu poli podaří většinou neutralizovat a pokračuje se pohromadě až pod poslední dva kopce, kde se následně rozhoduje,“ líčí na základě svých zkušeností reprezentační trenér, který podobný průběh očekává i letos. „Pro konečný úspěch bude klíčové postavení jezdců na posledním kopci, které je stěžejní pro závěrečný sjezd,“ myslí si René Andrle.

Na startu se představí řada zvučných jmen světové cyklistiky včetně Slovince Tadeje Pogačara, Poláka Michala Kwiatkowskiho, Francouze Juliana Alaphilippa či Nizozemce Mathieu van der Poela. Právě obhájce loňského prvenství je podle Andrleho hlavním favoritem letošního 115. ročníku Milán-Sanremo. „Potenciálních kandidátů na vítězství je však mnohem více. Určitě k nim musíme zařadit i vítěze předposledního ročníku Mateje Mohoriče,“ upozorňuje Andrle na devětadvacetiletého slovinského závodníka.

Ani letos ve startovní listině nechybí čeští reprezentanti. V závodě se představí trojice Petr Kelemen, Josef Černý a Pavel Bittner. „Jedná se o odlišné typy závodníků. Právě od toho se také bude odvíjet jejich týmová role v rámci tohoto závodu,“ poznamenává René Andrle s ohledem na ambice českých jezdců.

„Zatímco první dva zmínění jsou především tempaři, jejichž hlavním úkolem bude pracovat pro své týmové kolegy hned od úplného začátku s tím, že Petr Kelemen by mohl být jedním z těch, kteří se dost možná pokusí o únik, chvíle Pavla Bittnera by měla přijít v závěru závodu, kdy by měl být nedílnou součástí svého týmu při rozjíždění vlaku,“ predikuje reprezentační trenér.

Andrle bude závod bedlivě sledovat mimo jiné i kvůli nominaci na blížící se Letní olympijské hry v Paříži. „Máme k dispozici jedno místo, o které musí všichni kluci během sezony zabojovat. Pro zmíněnou trojici je tohle jedna z příležitostí přihlásit se o nominaci,“ má jasno René Andrle.

115. ročník závodu Milán-Sanremo stejně jako další cyklistické přenosy z největších cyklistických akcí roku 2024 odvysílá Eurosport, který pro letošní sezonu spustil také nové cyklistické kanály na sociálních sítích YouTube a Instagram.

