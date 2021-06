Zuzana Hejnová, Petra Kvitová, Kateřina Neumannová a Jiří Ježek.

Čtyři sportovní ikony, které bavily (a dvě jmenované ženy ještě baví) fanoušky. Ovšem tentokrát budou mít netradiční roli. Pro nedělní závod dostaly možnost vést čtyři osmičlenné týmy. Na dálku mohou motivovat, řešit taktiku.

O pravidlech, českých nadějích na startu i trofeji už bylo řečeno mnohé, nicméně o kapitánech moc ne. V průzkumu Deníku tak odpověděli na to, jaký mají vztah k maratonu. Výsledky? Překvapivé!

Žádný ze sportovců totiž oficiální maraton nikdy neběžel.

Závodu se účastní čtyři družstva, každé dostalo jméno podle sponzora: team Volkswagen (vede Hejnová), team Mattoni (vede Kvitová), team ČEZ Group (vede Neumannová) a team Birell (vede Ježek).

Petra Kvitová ovšem jednu zkušenost s podobným fyzickým vyčerpáním má. "Pamatuji si jedno zimní soustředění v Tatrách, kdy jsme trénovaly takzvanou objemovou přípravu. To jsme byly na nohou v tempu několik hodin. Ale bylo to hlavně do kopce, nešlo o vzdálenost," prozradila úspěšná tenistka.

Nejrychlejší maratonci zvládnou 42 kilometrů za dvě hodiny a pár minut. Snadnou matematikou lze spočítat, že jejich tempo se pohybuje kolem dvaceti kilometrů v hodině!

"To je neuvěřitelné, asi bych to vydržela chvíli kolem tenisového kurtu," usmála se dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Slušnou fyzickou kondicí se může pochlubit také Zuzana Hejnová, někdejší mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek. Jenže ani ona se na delší distance nikdy nechystala. "Nejdelším závodem byla desítka ve štafetě, ale to mi bylo deset let," zavzpomínala rodačka z Liberce.

Přesto si troufá říct, že by jí - minimálně ze začátku - nedělalo problém držet krok.

"S holkama bych vydržela tak dva kilometry, s kluky myslím maximálně kilometr."

Jiří Ježek má od mládí amputovanou nohu, o kterou přišel po nehodě. Přesto však sportoval dál a zapsal se jako cyklista do české sportovní historie. Maraton neběžel, ale půlmaraton s protézou ano. "To bylo nejspíš i moje životní maximum. Přeci jen s mým hendikepem nechci riskovat zbytečné zdravotní problémy, takže běhám spíš pro zdraví a pro radost a na to mi stačí desítka. Samozřejmě, že maraton by byla nádherná výzva, ale v tomhle ohledu musím zůstat rozumný a radši budu obdivovat všechny běžce, kteří kdy maraton zvládli," podotkl.

Mimochodem, pokud vás zajímá, jaké tempo má šestinásobný paralympijský vítěz, tak vcelku příjemné: kilometr zvládne za pět minut. "S těmi nejlepšími bych dal tak pět set metrů. Pak bych jim maximálně mohl podat houbičku s vodou nebo kelímek, případně jim v rychlosti říci, jaký je stav závodu," řekl.

Ani Kateřina Neumannová se nikdy na start maratonu nepostavila. Přitom sama přiznává, že v rámci letního tréninku dříve běhávala často. A ne málo. "Odhadem to byly dvacetikilometrové trasy," řekla žena, jež na lyžích patřila ke světové špičce a jeden čas jezdila i na kole.

Tempo s těmi nejlepšími by udržela krátce. "Viděla bych to na sto metrů," konstatovala a zavzpomínala na fyzické testy. "Na běhátku jsem s mírným sklonem do kopce kdysi končila okolo rychlosti 18 km/hod," uvedla olympijská vítězka z Turína 2006.