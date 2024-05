Na konci dubna se Jan Kvěch v chorvatském Donji Kraljevci poprvé zapojil jako stálý jezdec do mistrovství světa na krátké ploché dráze. Vybojoval šest bodů a ve vyrovnané tabulce mu chyběly jen dva k postupu do semifinále

Tuto sobotu seriál velkých cen s českým jezdcem pokračuje na obřím stadionu ve Varšavě, hlavním městě země ploché dráze zaslíbené. Pak bude následovat závod v německém Landshutu a 1. června pokračuje šampionát v Praze.

V Chorvatsku Jan Kvěch sbíral zkušenosti a byl spokojený. „Vím, že na soupeře mám. Jen bylo škoda, že jsem to nedotáhl do semifinále. Docela se mi dařily starty, ale všechno to jsou nové poznatky a teď je potřeba se posouvat výš,“ vyprávěl pod dojmem zdařilé premiéry dvaadvacetiletý jezdec pražského AK Markéta.

V minulosti jste několikrát nakoukl do šampionátu na divokou kartu. Cítíte nějaký rozdíl, když jste teď startoval jako stálý jezdec?

Je to jiný. Teď mám výhodu, že když mi jeden závod úplně nevyjde, mám další možnosti, jak se ukázat a zaváhání napravit. Není přítomný takový stres, že musím. Nervózní jsem jsem nebyl. To mě spíš provázelo, když jsem se snažil do Grand Prix probojovat.

Jak své první vystoupení s odstupem hodnotíte?

Bylo tam pár chybiček. Možná kvůli menším zkušenostem, jelikož s nejlepšími závodníky světa nejsem v kontaktu každý den. Je potřeba se z toho poučit a jít závod od závodu.

Můžete popsat, jaké to bylo stát jako rovný s rovným na startu po boku mistrů světa?

Bylo to strhující. Byl plný stadion a já byl spokojený. Jak už jsem řekl, výkon nebyl špatný, i když vím o určitých rezervách. Teď se budu víc soustředit na sebe a snažit se v dalších závodech zlepšovat.

Co byste mohl říct o svých motocyklech?

Technika fungovala. Bylo to znát na startech, ale několikrát jsem se z prvního místa propadl na třetí. Každé zaváhání znamená ztrátu minimálně jedné pozice. Jsem rád, že mě motorka dovezla k šesti bodům.

Jak vás přijali soupeři do pomyslného elitního klubu patnácti nejlepších jezdců světa?

Cítil jsem rivalitu. Je to mistrovství světa a všichni se snaží podat co nejlepší výkon. Každý myslí jen na sebe a chce vyhrát. Jsem mezi nimi a budu se v této společnosti profesionálů snažit udržet. Já profík ještě nejsem, ale pokusím se o to. (usmívá se)

Jana Kvěcha čeká v sobotu večer ve Varšavě další důležitý závod.Zdroj: Ivana Roháčková

Říkal jste, že jste necítil nervozitu, ale dolehl na vás po boku největších plochodrážních hvězd tlak?

Tlak bude vždycky. Snažím si ho nepřipouštět, ale ono je to tak, že závodíme těsně před Grand Prix a hned další den jedeme polsku ligu. Plochodrážní sezona se valí dál. Snad jen čtyřnásobný mistr světa Bartosz Zmarzlik si dokáže formu stabilně udržet.

Další závod se v sobotu večer jede ve Varšavě, kde se staví plochodrážní ovál jen pro tento závod. Jaké o něm máte informace?

Ještě jsem tam nikdy nestartoval. Polská liga se na tomto stadionu nejezdí, ale co mám informace, tak se tam dráha pro Grand Prix už pár let staví a pořadatelé vědí, jak na to.

Víte, co vás tam čeká?

Bude to tam jiné než na klasickém stadionu, ale prý to zase tak velký rozdíl není. Co bude jiné, je atmosféra, protože na tribuny má dorazit padesátitisícová návštěva. Na to se však nesoustředím. Budu bojovat za všech okolností.

