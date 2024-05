Naposledy to v Landshutu i kvůli naražené ruce nedopadlo nejlépe. Před pár dny si však jezdec AK Markéta spravil chuť výhrou v kvalifikačním kole v Lonigu pro příští ročník šampionátu, což mu zaručilo postup do závodu SGP Challenge.

I když Jihočech na Markétě už při Grand Prix startoval na divokou kartu, mezi nejlepšími jezdci světa se musí pořád učit. „Je to mistrovství světa. Každé sebemenší zaváhání je strašně znát. Po závodě pak analyzuju svoje jízdy a snažím získat co nejvíc poznatků,“ vypráví Jan Kvěch, který je zatím v tabulce MS patnáctý.

Naražená ruka už nebolí

Pád v Německu nepovažuje za svou chybu. „V první zatáčce se to nahustilo, ale nebyla to moje vina. Bohužel to odnesla ruka a praštil jsem se do hlavy. Po třetí jízdě jsme to s týmem vyhodnotili tak, že budou moudřejší odstoupit ze závodu. Zápěstí mi oteklo a nemohl bych podávat stoprocentní výkon. Zdraví je přednější,“ vzpomíná na nepříjemný karambol mladík pocházející z Doubravice u Volyně.

„Levačka, kterou ovládám spojkovou páčku, mě bolela. Naštěstí nešlo o nic vážného. Je potřeba se tím srovnat a myslet na další závody. Na Olympu jsem chodil na rehabilitace a dost se to zlepšilo. Jde o to, abych se v sobotu cítil dobře. Na Markétě už budu fit,“ pokračuje dvaadvacetiletý závodník.

Břevnovský stadion je vyprodaný. Na tribunách bude mít česká naděje velkou podporu. „Diváky vnímám, vím, jakou dokážou udělat atmosféru. Věřím, že by mi to mohlo pomoci k pěknému výsledku. Bylo by krásné, kdyby se to na domácím stadionu podařilo,“ přeje si Kvěch.