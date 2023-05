Seriál mistrovství světa na krátké ploché dráze má za sebou už dva závody. Třetí zastávka se uskuteční v sobotu 3. června na pražské Markétě. Lídrem šampionátu je prozatím polský obhájce titulu Bartosz Zmarzlik, který má shodně jako Švéd Fredrik Lindgren 36 bodů. Třetí je s osmibodovou ztrátou Australan Jason Doyle.

Náhradníci pro závod MS na Markétě Jan Kvěch a Eduard Krčmář. | Foto: Iva Roháčková

„Asi se dá těžko odhadnout, kdo by mohl v Praze vyhrát. Závody jsou vyrovnané, Zmarzlik to nebude mít snadné. Dobře si v průběhu sezony budou počínat starší jezdci včetně Slováka Martina Vaculíka, který v Praze vyhrál před rokem,“ říkal na tiskové konferenci ředitel pražské Grand Prix Pavel Ondrašík.

Už je známo, že domácím jezdcem na divokou kartu v 2023 Prague FIM Speedway GP of Czech Republic bude Václav Milík, který tak po dvou letech vystřídá Jana Kvěcha. Rozhodlo o tom i první kolo extraligy, které se jelo před dvěma týdny právě na Markétě.

„Venca si divokou kartu zaslouží. Je z nás teď nejlepší. Daří se mu v polské lize, kde startují všichni účastníci Grand Prix, takže je s nimi v kontaktu a dokáže je porážet,“ prohlásil o svém kolegovi Kvěch, který bude pro pražský závod jedním z rezervistů.

Milík má opět divokou kartu. Pardubický závodník pojede na Markétě Grand Prix

I on však dosáhl na mezinárodní úrovni výborného výsledku, když minulý týden vybojoval v maďarském Nagyhalaszi postup do mistrovství Evropy (Speedway Euro Championship). „Tohle by nemělo zapadnout. Je to kvalitní seriál a pro Honzu velký úspěch,“ nechal se slyšet Ondrašík.

Kudy nejlépe do seriálu Grand Prix?

„Byl to jeden z mých cílů,“ zmínil jednadvacetiletý závodník evropský šampionát, v němž startují neméně kvalitní jezdci jako v MS. „Chci zabojovat o pěkný výsledek v celém seriálu,“ pokračoval motocyklista, který se loni stal juniorským vicemistrem světa.

Markéta bude opět spoléhat na mladíky. Zkusíme titul obhájit, říká Topinka

Aby příští rok mohl příští rok figurovat jako stálý účastník šampionátu, se nabízí dvě varianty. „Ještě mě čeká kvalifikace, z níž se dá postoupit do rozjezdového závodu Challenge. Jenže to je jen jeden pokus a jde o velice vypjatý závod. Mohlo by se to ale podařit ze Speedway Euro Championship. Sen se splní celkovému vítězi, ale jedná se o čtyři závody, takže je to trochu snazší. Navíc se poslední závod jede v září v Pardubicích,“ přemítal.

Mladý plošinář pocházející z jihočeského Prkošína u Volyně skončil před rokem na Markétě nejdřív čtvrtý při premiéře Speedway Grand Prix 2, což je seriál mistrovství světa do 21 let. O den později se pak v klání a absolutní elitou na Kvěcha lepila smůla a nakonec obsadil šestnáctou pozici.

Letos kromě domácí extraligy startuje v barvách AK Markéta a v Polsku stejně jako loni za druholigový klub z města Rybnik. „Plochá dráha je tam národním sportem a jejich nejvyšší soutěž je jednoznačně nejlepší na světě. Nějaký další kontrakt se dá podepsat i během sezony - třeba ve Švédsku. Ale uvidí se, jestli se něco naskytne.“

Zdrcující finiš plošinářů AK Markéta. Mistrovství ČR ovládli díky výhře Kvěcha