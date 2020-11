"Co tě nezabije,to tě posílí," poznamenal Ladislav Kutil, který podnik provozoval více než deset let.

Na sociálních sítích tato nešťastná událost zvedla vlnu solidarity. Našli se samozřejmě škarohlídi, kteří se zmiňovali o pojistném podvodu, ale na to zareagoval majitel jasně: "Pro rejpaly a spekulanty vzkazujeme - pojištěni jsme nebyli. A jen dement by si zapálil fitko, když má nad sebou plný panelák lidí," vzkázal.

Reakce většiny lidí mu ale udělala radost.

Jednalo se o požár jedné místnosti se sportovním vybavením. Nyní dohašujeme a odvětráváme přetlakovou ventilací. Zároveň provádíme průzkum celého objektu a bytů, které se nacházejí nad zasaženou místností. pic.twitter.com/eRnpe0S4nK — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) November 15, 2020

"Můžete si koupit permanentku či jednotlivé vstupné do Kutil gymu. Zda už to vychodíte či to budete brát jen jako podporu, je čistě na vás. I když to teď většina z vás nemá lehké, věříme, že se dokážeme semknout a pomoci jim. Jsme přece jedna velka czechfighters rodina a ta drží při sobě," vyzývali členové skupiny Czechfighters.

"Děkujeme všem za obrovskou solidaritu,moc si vážíme každého z vás," reagovali Kutilovi na vlnu podpory, která začala okamžitě po nešťastné události.

Ikonická tělocvična, která je domovem řady známých jmen, i zástupu amatérských nadšenců, se tak snad dočká obnovení provozu. Ladislav Kutil teď prožívá bezesné noci, ale podpora okolí ho může nabíjet optimismem.