Vinohradský areál vznikl původně jako hřiště Dělnické tělocvičné jednoty. Tenis si na dvorci v Italské ulici, s nádherným výhledem na Prahu, zahrál krátce po jeho vzniku v polovině třicátých let i tehdejší prezident Edvard Beneš. I v dalším období tam nalézaly cestu známé osobnosti.

Sportoviště zasazené do zástavby na pomezí Vinohrad a Žižkova a tak trochu schované před zraky kolemjdoucích, zdobí ekonomická soběstačnost a pro snadnou dosažitelnost v blízkosti centra je oblíbené a hojně navštěvované. Čtyři antuková hřiště jsou jedinými volně přístupnými venkovními kurty pro veřejnost v Praze 2. Kdokoliv může přijít a domluvit se na pronájmu. Hlavně na nich trénuje padesát malých tenistů.

Děti budou muset s tenisem skočit

Tenisté se snaží o záchranu kurtů v centru metropole.Zdroj: Ivana RoháčkováKvůli stavbě tak hrozí, že děti z blízkého okolí přijdou o tenisovou výuku. Začít hrát v jiném klubu nebude vzhledem k naplněným kapacitám reálné. Naopak postavit objekt pro seniory v jiné lokalitě, jak upozorňují signatáři petice za zachování sportoviště, by měla městská část vnímat. Taková místa existují a na kurtech by malí tenisté mohli pokračovat.

„Děti by musely s tenisem skončit, nebo se pokusit o uplatnění v jiném klubu. Tenisovou školu ale nebude možné v takovém rozsahu jako je tady provozovat. Nikde neseženu pronájem. V jiných klubech mají svůj program a svou mládež,“ říká Jiří Brázda, tenisový trenér a předseda tenisového oddílu.

Na vinohradských kurtech trénuje přes pětadvacet let a za tu dobu mu prošlo rukama přes tři sta dětí. „Vychovávám i tenisty, kteří hrají závodně, ale primárně se věnuju dětem. Jde o to, aby měly pohyb a tenis se naučily zábavnou formou. Cílem je přitáhnout je ke sportu, aby jednou – třeba až budou studovat na univerzitě nebo pracovat – bylo znát, že si něco odnesly a mohly si v pohodě zahrát,“ podotýká.

Mají si jít zaběhat do parku

„Děti jako členové oddílu mají možnost hrát o víkendech zadarmo. Pokud bydlí blízko, stačí aby přišly z domova jen s raketou. Vedle toho jednou nebo dvakrát týdně trénují. Nejmladší jsou čtyřletí prckové, ti nejstarší končí školy a odcházejí do života,“ pokračuje trenér.

Tenisté se snaží o záchranu kurtů v centru metropole.Zdroj: Ivana RoháčkováSmlouvu s městskou částí Praha 2 má TO Centrum na dobu neurčitou. Je v ní ale dodatek, že ji radnice může vždycky po sezoně vypovědět. „Zatím je předjednáno, že pokračujeme do konce sezony 2023. Když jsme na úřadě argumentovali, že zmizí veřejné sportoviště, které udržujeme bez jakékoli dotace, řekli nám, že si lidé mohou jít zaběhat do parku,“ krčí rameny Jiří Brázda.

„Pomohlo by nám, kdyby se změnilo vedení radnice. O mnohém rozhodnou nadcházející volby. Před nimi se už jako dřív pokusíme o protestní demonstraci. Opozice má výrazně odlišný názor, ale těžko říct. Podle mě čekají na to, až bude hotová projektová dokumentace, získají stavební povolení a proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Pak přijedou bagry a celé to tady zplundrujou,“ říká hořce funkcionář.

Tenis si na Vinohradech zahráli i filharmonici

Podle informací z radnice Prahy 2 čeká projekt Nový domov v Italské ulici na nezbytné souhlasy orgánů státní správy. Po obdržení všech potřebných stanovisek, dojde k podání dokumentace k územnímu řízení. „Praha 2 bude žádost o vydání územního rozhodnutí podávat v nejbližších týdnech,“ sdělila Deníku mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. Stavební povolení pak radnice čeká příští rok, kdy by chtěla začít stavět.

Pro něj osobně to znamená, že až tenisová škola přestane fungovat, bude si hledat obživu. „Pokud nebudu moct trénovat aspoň šest hodin denně, budu si muset najít jiné zaměstnání. Mohu vést pár lidí na vedlejšák, ale ne organizovat výuku,“ připomíná.

Na vinohradských kurtech přitom probíhá zajímavý program. Konají se na nich akce pro děti i dospělé, smíšené páry, pořádá se i dlouhodobý turnaj. Není to tak, že by si lidé přišli jen zahrát, ale členové se snaží něco organizovat.

„Pořádají se firemní akce, například u nás hráli členové orchestru Státní opery Praha. Snažíme se, aby to tady žilo a kurty byly od dubna do října v průběhu celého týdne stále plné. Víkendy bývají trošku slabší, ale právě kvůli tomu mají v sobotu a v neděli volný vstup naše děti. Míváme dost plno,“ pochvaluje si předseda, ale z jeho hlasu jsou znatelné obavy o budoucnost.