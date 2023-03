Se čtyřstovkami v letní sezoně máte velké zkušenosti, jaká jsou halová specifika?

Je jich víc. V hale se špatně předbíhá, a tak je nejlepší být při seběhnutí k mantinelu na začátku druhého kola na prvních místech. V tom pořadí totiž sprinteři už většinou doběhnou do cíle. Výhodu má ten, kdo umí rychlou dvoustovku. To byla silná stránka Pavla Masláka. Se svou drobnější postavou se dokázal prosmýknout dopředu a z prvního místa ho už nikdo neodsunul.

Na co se v hale ještě musí myslet?

Jedná se o kontaktní závody. Na otevřených stadionech, kde každý běží celou trat ve své dráze, je čtyřstovka férovější. V hale naproti tomu dochází ke strkání. Jsou to souboje na ostré lokty, což negativně ovlivňuje výkony. Stejně jako klopená dráha. Běží se z kopce i do kopce. Musí se přibrzdit a pak zase zrychlit, a tím pádem i měnit technika běhu. Pořád se něco mění, není to plynulý závod.

Jak jste se těmito aspekty sžil?

Není to nuda, řekl bych, že je to akčnější, a považuju to za zpestření. (usmívá se) Líbí se mi to, ale na druhou stranu se těším na letní sezonu. I na sluníčko a pěkné počasí. Raději běhám pod širým nebem.

Co říkáte systému na HME, že pokud postoupíte z rozběhu, čekají vás v pátek dva závody?

Vzhledem k tomu, že na oválu jsou výhodnější tři vyšší dráhy, tak už rozběh běží skoro všichni naplno. To samé platí i pro semifinále. No a běžet ostře dva závody během deseti hodin, je docela brutální.

Kam v Istanbulu sahají vaše ambice?

Mám výbornou formu. Mohl bych se dostat do semifinále nebo i do finále. Mým jediným cílem je však vylepšit si osobák. A bylo by krásný, kdyby na začátku výkonu byla číslice 45. (usmívá se)

Opravdu si přejete jen zlepšení času?

No ještě bych chtěl Istanbul přežít ve zdraví. Jsem rozhodnutý, že pokud bude na seběhu hrozit nějaká větší mela, tak to raději pustím. Mojí prioritou je venkovní sezona. Nerad bych z Turecka odjížděl se zraněním.

