Jana Furková.Zdroj: Český softbalZa zlomový bod sezony označí Pohár mistryň. Na prestižním evropském turnaji e Pražanky setkaly s top softbalem. „Našly jsme cestu k naší hře a ideálně se připravily pro play-off,“ míní. Na víc než na 6. místo prý Joudrs ještě neměly. „Skončily velké osobnosti. My jsme jely na pohár téměř bez posil. Pokud bychom chtěly uspět, musely bychom sáhnout po dalších zahraničních nadhazovačkách,“ vysvětluje Jana s dovětkem, že by to byla škoda. Neotrkaly by se totiž nadějné odchovankyně.

Nabrané zkušenosti se jistě brzy zúročí. Už nyní Češky ukázaly, že se vracejí do absolutní špičky. Na evropském turnaji braly medaile. V utkání o bronz s Izraelem zazářila právě Furková, jež stáhla jediné dva body. „Trenér zvolil výbornou strategii. Holky poctivě obsazovaly mety. Já šla na pálku a měla možnost bodovat,“ popisuje skromně. Homerun z toho sice nebyl, míček ovšem poslala až k plotu, což umožnilo spoluhráčkám pohodlné doběhy. „Jeden z nejlepších okamžiků mé kariéry,“ přiznává Jana.

Jana Furková.Zdroj: Český softbalMinimálně stejné umístění by národní tým potřeboval na nadcházejícím šampionátu. Znamenalo by to postup na mistrovství světa. Teď to byl jen trénink. Potřebovaly jsme si osvěžit pocity po zisku medailí. Ty je nutné si připomínat,“ culí se Furková. Bronz nemusí být stropem výběru trenéra Vojtěcha Albrechta. Už loni dokázal odehrát naprosto vyrovnaný zápas s Nizozemskem. Porážka 4:5 děvčata hodně mrzela. „Finále bylo blízko. Poslední směna mohla dopadnout jakkoli. Dokázaly jsme si, že máme šanci hrát o nejvyšší příčku,“ nepochybuje Jana.

Nyní už je opět v plném zápřahu a přemítá, jak vše zvládnout. „Příprava je o tvrdé práci, ale musí to být i zábava,“ líčí Furková a s trochou nadsázky doplní, že čím je starší, tím vyžaduje více zábavy. Nadcházející ročník může udělat z hráček Joudrs klubové legendy. „Obhajoba titulu by byla úžasná. Zlatý hattrick ještě žádná naše generace Joudrs nevybojovala,“ vypravuje prvometařka. Další její cíle jsou dlouhodobé a mohou zahrnovat i olympiádu 2028 v Los Angeles. „Naše mládež k ní jistě směřuje. Pro mě je tak daleko, takže se spíše zajímám o nejbližší světový šampionát,“ uzavírá.