Nejvyšší futsalová soutěž má za sebou deváté kolo. Slávisté po výhře 3:1 v Liberci drží druhé místo tabulky. Dvěma góly se na tom podílel Jan Křemen, který svoji dosavadní ligovou střeleckou bilanci zaokrouhlil na číslo 100.

Slávisté se výhrou 3:1 v Liberci udrželi na druhém místě. | Foto: futsalliga.cz

"Poslední dobou nehraju tak, jak bych chtěl, tak jsem první poločas nehrál. Do druhého mě trenér poslal, abychom něco změnili. Ani jsem nedoufal, že ta stovka padne, ale díky klukům to vyšlo," usmíval se po zápase střelec.

Po bezbrankovém poločase v Liberci otevřel skóre slávista Havrda, o minutu později to bylo zásluhou Křemena o dva góly. Jeho trefa číslo 100 pak přišla ve 39. minutě a znamenala vedení 3:0. Domácí nakonec dokázali pouze snížit Rabiscem.

"Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli. Přiznám se, že se mi líbí, jak Liberec hraje, mají mladý, běhavý tým, který má před sebou určitě budoucnost, divím se, že mají tak málo bodů. Je trochu paradox, že Honza Křemen, který se sám dobře necítí, a říká, že mu to nejde, nakonec zápas rozhodl. Jsem také rád, že máme tak vyrovnané gólmany, Adam nás dnes podržel, byl to pro něj složitý zápas, dlouho neměl práci, pak musel vytáhnout výborné zákroky," chválil své svěřence kouč Slavie Zdeněk Sláma.

Slávisté jsou v tabulce s 19 body druzí, vedoucí Chrudim jich má o dva více. Třetí Plzeň je za Pražany o bod zpět, má ale zápas k dobru.

Liberec - Slavia 1:3 (0:0)

Branky a nahrávky: Branky: 39. Rabisco – 24. Havrda (Hrdina), 26. Křemen, 39. Křemen (Hrdina).

Slavia: Vondráček, Žežulka - Brychta, Vaktor, Hrdina, Kuchta, Křemen, Kodackyj, Ševčík, Míča, Havrda, Homola, Sandeckij, Sita. Trenér: Zdeněk Sláma.

Další výsledky 9. kola: Olomouc - Plzeň 3:15, Helas Brno - Chomutov 6:3, Kadaň - Chrudim 0:2, Ústí nad Labem - Vlci Brno 3:8.