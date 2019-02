„Na můj vkus jsme soupeře až příliš dlouho drželi nad vodou. Naše výhra se rodila složitěji, než jsem čekal,“ přiznal trenér Tomáš Pomr.

V týdnu prosakovali z Lužin výhradně pozitivní zprávy. Tým se prý dostává do formy. „Tréninky měly vynikající úroveň. Ovšem v zápase se to docela nepotvrdilo. Chyběla lehkost,“ popisoval kouč.



O to cennější je pro něj výsledek. „V rozhodujících chvílích jsme si vždycky nějak pomohli. Jednou jsme zablokovali těžkou smeč a podruhé trefili servis a dali eso,“ vyzdvihl Pomr a doplnil i svůj tip na hvězdu utkání: „Jednoznačně Šimon Krajčovič.“

VK Lvi Praha – VK Benátky nad Jizerou 3:0 (25:23, 25:22, 25:16)

Lvi: Fortuník, Naarden, Van Werkhoven, Kozák, Šulc, Krajčovič, libero: Kovařík. Trenér: Pomr.

Benátky: Skladaný, Nesvačil, Hudák, Rybníček, Rojas, Gryuk, libero: Ticháček, Kotek. Střídali: Sukuba, Kratochvíl, Celerýn. Trenér: Němeček.