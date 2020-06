„Na první závody se těším. Doufám, že se mi podařilo kvalitně potrénovat a že si se všemi soupeři poradím,“ přeje si plavec, který loni zažil životní sezonu, kterou korunoval čtvrtým místem na světovém šampionátu a celkovým vítězstvím v Evropském poháru.

O konkrétním výkonu české dálkařské eso nijak nepřemýšlí. Ve hře je celá řada faktorů, které mohou konečný výsledek ovlivnit. „Ohledně času si žádné cíle nedávám, protože na volné vodě to není relevantní ukazatel. Netuším, jak přesně se podaří pořadatelům naměřit trať, jak přesně poplaveme, ani jaké budou podmínky, co se týče teploty vody nebo počasí. A to vše bude hrát u výsledného času roli,“ míní plavec Bohemians Praha.

Kozubek těsně před vypuknutím pandemie skončil pátý na Evropském poháru v izraelském Eilatu, od té doby čeká na závod už čtyři měsíce. A tak jen trénoval.

„Představoval bych si výrazně vyšší zátěž. Podle trenéra ale není potřeba nějak hodně trénovat, když nejsou mezinárodní závody, stačí se spíše rozjet. Navíc na trénování ještě nejsou ideální podmínky,“ dodává.