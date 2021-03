Vstřebal jste už čtvrtfinálovou sérii?

Byla těžší než napovídá výsledek. Měli jsme štěstí v tom, že jsme zvládali koncovky a zlomové okamžiky. Zázračný byl závěr tiebreaku druhého utkání. Moc mě to těší. Máme klid na přípravu, využijeme času a připravíme se na semifinále.

Sezona už musí být hodnocena jako úspěšná. Souhlasíte?

Čtvrtfinále v mnoha sportech napříč spektrem rozhoduje o tom, kdo bude hrát o medaile. Bylo to naším cílem, který jsme splnili. Neúspěchem by bylo, kdybychom s Ústím vypadli. Postup navíc odpovídá našemu umístění po základní části. Vše je tedy v pořádku. Teď se budeme snažit výsledek ještě vylepšit.

Série nabídla řadu minipříběhů. Třeba ten o Jakubu Janouchovi, kterému se po prvním duelu narodil syn. Jak jste vše prožívali?

Byla to jedna z věcí, kterou jsme řešili. Nešlo to pominout. Mluvili jsme o tom s Kubou hlavně před poháry v Turecku. Byly v termínu, kdy měl proběhnout porod, u kterého chtěl pochopitelně být. Odletět pro něj nebylo jednoduché. Nakonec všechno dopadlo ideálně mezi zápasy.

Pochopil byste, kdyby jeho paní rodila a on nemohl nastoupit?

Určitě. Pro Kubu šlo o mimořádnou životní událost. Říkal jsem mu, že mu rozumím. On měl pochopitelně obavy z cesty do Turecka. Pak jsme zvládli dobře první utkání. Je to profík, má kariéru, našli jsme shodu. Jsem rád, že to dobře dopadlo a neovlivnilo ho to nijak negativně.

Několikrát jsme se bavili o tom, jak rychle si nový nahrávač sedne s týmem. Už se to podařilo? Je něco, co mu stále vyčítáte?

Je výborný. Souhra je schopnost vyhovět si. Musí si vyjít vstříc se spoluhráči, co se týče techniky, kvality a rychlosti nahrávky. Taktiku distribuce míče řešíme spolu. V útoku chceme vytěžit maximum z našich předností v závislosti na obraně soupeře. Vše funguje lépe a lépe. A bude. I lidsky a osobnostně se Kuba posouvá, roste. Dříve byl na můj vkus až moc chladný. Bavili jsme se o tom, že mu na hřišti emoce sluší, svědčí jeho hře. To jsou drobnosti. Kuba je vnímavý a inteligentní hráč, lídr.

Zastavme se u blokařů. Petr Špulák se dostal do širšího kádru reprezentace. Co na to říkáte?

Ve své věkové kategorii nemá u nás konkurenci. Nominace navazuje na juniorské kategorie, což je správné, mladí hráči by se měli do seniorského týmu zabudovávat. Nemá však v současné době na základní sestavu v reprezentaci. Pro jeho rozvoj je jedině dobře, když se porovná s našimi nejlepšími hráči. Může mu to jedině pomoci. Bude záležet na něm, jakým způsobem k šanci přistoupí, jestli na sobě bude dál pracovat.

Pochybujete o tom?

U Petra existuje jeden dlouhodobý problém. Začal na něm ve spolupráci s mentálním koučem pracovat. On je fyzicky i herně starší než mentálně. Je ctižádostivý i sebevědomý, ale zároveň to musí být podložené kvalitou a pokorou. Řešíme spolu dlouhodobě, že je potřeba nic neuspěchat. Pořád je mu osmnáct let, stojí na začátku kariéry, i když už třetí sezonu nastupuje v extralize. Je potřeba, aby neměl přehnané osobní ambice. Důležitá věc je ta, že i ve vztahu ke spoluhráčům a trenérům, je potřeba být pozitivní a týmový. Je to dobrý kluk, když se s ním bavíte mezi čtyřma očima. Musí však upozadit osobní priority a zájmy. Pokud to udělá, vyroste z něho skvělý volejbalista.

Další velký příběh. Druhý blokař Jan Charvát byl v sezoně náhradníkem. A nezklamal.

Jsem rád, jak sérii zvládl. Od začátku sezony s námi trénuje, funguje skvěle, užívá si každou rozehru, každý kontakt s áčkem. Schopnosti má, dokáže je prodat v zápase a nepodlehne emocím. Odehraje vždy to, co umí. Situace pro něj byla extrémně náročná, co si budeme povídat. Fungoval jako výpomoc na tréninku. Pokud měl někdo zdravotní problémy, zvedl jsem telefon, přišel a zaskočil. Kluci ho berou, mají ho rádi, je hodně týmový. Klobouk dolů před ním, přeju mu, aby si naši cestu dále užíval. Už teď dokázal, že ve zbytku sezony je plnohodnotně použitelný. To je výborné zjištění. Úspěšný je na bloku i v útoku. Vrátím se ke Kubovi Janouchovi. Je skvělé, že se mu nebojí nahrát. Odvíjí se to od tréninku. Kuba ví, že když se Honza prosadí v tréninku proti Královi nebo Nedeljkovičovi, tak může uspět i v zápase.

Psalo se i o Mihajlovičových zádech. Vzroste ve vašich očích hráč, když je ochotný nastoupit se sebezapřením?

Samozřejmě. Hlavně to není důležité u mě, ale u týmu. Bolesti se objevují vždycky. Ti, co zatnou zuby a přes snesitelnou bolest bojují, jsou pro trenéra lepší než ti, kteří nemají chuť se kousnout. U Matěje byla bolest dána zatížením. Jestli se nepletu, tak za dva roky nevynechal utkání. To je unikátní. Někdy muselo přijít, že ho něco bude bolet. Zvládl to a teď má čas dát se do kupy. Občas si potřebuje odpočinout. Na druhou stranu máme na univerzálu i Jirku Tomana. Ten mu kryje záda a na tréninku je ve velké formě. Není to tak, že bychom bez Mateje byli v koncích. Hraje vždy šest nejlepších, ale ostatní jsou připraveni naskočit.

Jistotou mezi smečaři je Matej Paták. Řekl bych pan spolehlivý… Škoda jen, že nemá lepší servis.

To je úplně přesné hodnocení. Mateje provází spolehlivost po celou kariéru. Patří k hráčům, kteří odvádějí černou práci, která je méně vidět, ale pro tým je mimořádně důležitá a efektivní. Jeho výkony v poslední době rostou. Projevuje se jeho zkušenost, prošel cizinou, umí se připravit na vrcholy sezony. Servis ho bohužel limituje. Učíme se s tím žít. On o tom ví, důležité je, aby si problém nepouštěl do hlavy a nelimitoval ho v dalších činnostech. Nepochybuji o tom, že to zvládne.

Luke Smith je naopak showman. Kdyby se hrálo před diváky, zvedal by ochozy ze sedadel.

Takových hráčů máme více. Je to rozhodně Luke, ale i Matej Mihajlovič a oba Srbové. Kromě výronu na konci základní části měl občas bolístky, ale vždycky do všeho šel. I přes riziko chtěl týmu pomoci. Vidím u něj obrovský růst, dostává se do pohody. Jde o fyzický typ hráče, musí skákat. V semifinále od něj očekávám rapidní nárůst formy. Půjde hodně nahoru.

Z tribuny to vypadá, že i v nejkrizovějších okamžicích je pozitivně naladěn. Je tomu tak?

Určitě. I po mentální stránce je moc důležitý pro tým. Strhne ostatní. Svým přístupem je dokáže uklidnit, nastartovat. Navíc umí uznat chybu. V tomto směru funguje přímo fantasticky.

Po celou základní část jste točil dvě libera, teď jste z Matyáše Ježka udělal jedničku. Proč?

Točil jsem je hlavně na začátku. Pepa (Havlas) začínal, přípravu měl kvalitní, Jéža neměl přesvědčivý vstup do sezony, Pepa toho využil a hrál velmi dobře. Pak se Jéža chytil, rozehrál se na přihrávce a teď podává kvalitní výkony. Proto by nebylo optimální do sestavy zasahovat. Jéža je rozehraný, má za sebou těžká pohárová utkání, která ho zocelila. Ovšem Pepa je rovnocenná náhrada. Důležité je, že oba dál makají. Ve čtvrtfinále Ústečáci Jéžu občas trochu nahlodali plachtou, ale ustál tlak a zachoval chladnou hlavu. Jde o mladého hráče, má všechno před sebou. Tahle zkušenost ho může posunout.

Ve čtvrtfinále jste měli tři zásadní absence. Je nějaká naděje, že se někdo z nich v semifinále objeví?

Věřím, že kromě Krále půjdeme do semifinále kompletní. Nedeljkovič bude určitě k dispozici. Končí mu karanténa, nemá žádné zdravotní komplikace. Jde jen o to, aby se vrátil do tréninku. Doma se připravuje, cvičí, má chuť. Hodně ho mrzí, že o čtvrtfinále přišel. Skakičovo zranění se lepší pomaleji. Věřím, že nám letos ještě pomůže. Nedokážu ovšem odhadnout, kdy přesně do hry zasáhne.

Zatím nevíme ani to, s kým budou Lvi hrát. Koho očekáváte a koho byste si přál?

Přání a tipy jsou zajímavé pro fanoušky a hráče. Ti nějaké tipy mají. Každému vyhovuje určitý styl, já se na to takhle nedívám. Budeme hrát proti komukoli. V dlouhodobé části jsme jednou porazili Budějovice. Na to máme krásné vzpomínky. S Vary jsme také odehráli dobré utkání, které jsme ztratili až v koncovce. Oba týmy vykazují vysokou kvalitu a mají nejvyšší cíle. To si nevyberete. A můžeme se na to dívat i jinak. Pokud postoupí Liberec do čtyřky, máme jistotu evropských pohárů pro příští rok. Kdyby vypadl, museli bychom dosáhnout na třetí místo. Taky bude záležet, kdo za týmy nastoupí. Liberec je nyní bez nahrávače, Vary hrály čtvrtfinále bez univerzála, my jsme měli velké problémy. Doufám, že budeme všichni kompletní, ať si to rozdáme naplno. Čekají nás super volejbalové bitvy.

Do nichž půjdete v pozici outsidera. Cítíte naději uspět v semifinále?

Roli outsidera rozhodně odmítám. Splnili jsme dílčí cíl. Teď si půjdeme pro medaili. Několikrát v sezoně se ukázalo, že nám role, kdy nejsme pod tlakem, svědčí. Chceme ji maximálně využít. Budeme chtít postoupit, to je nad slunce jasné.