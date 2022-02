Splnil jste svůj slib?

Ano. Měli jsme větší prostor na trénink a maximálně jsme ho využili. Tím, že jsme o víkendu nehráli, mohlo být všechno intenzivnější. To se nám bude v play-off hodit.



Uvažovali jste o sehrání přípravného utkání?

Ne. Od chvíle, co jsme věděli, že se Final Four Českého poháru nezúčastníme, tak jsme si naplánovali více tréninků. Předtím jsme hráli dost.



Final Four jste jistě sledoval. Nemrzelo vás, že jste se na akci neprobojovali?

Mrzelo mě to bezprostředně po vypadnutí ze čtvrtfinále. Teď už jsem se tím nezabýval a užíval si volejbal. Jelikož jsme trénovali, tak jsem na zápasy přímo nejel a díval jsem se v televizi. Musím ocenit, že hlavně finále bylo parádní.



Dokázal jste v sobě probudit fanouška, nebo jste v něm sledoval hlavně nejbližší soupeře?

Díval jsem se jako fanoušek, ale samozřejmě jsem si Jihostroje všímal o něco více.



Co nám o něm řeknete?

Těžko něco nového. Letos jsme spolu hráli třikrát. Všechny týmy se stále zlepšují, všechno už spěje k play-off. Bude to o momentální formě, servisu, přihrávce a útoku. O tom, jestli využijeme šance. To se nám ve vzájemných zápasech Českého poháru nedařilo a teď by mělo. Tak dobří soupeři jich moc nedávají.



V čem je Jihostroj nejsilnější?

Mají vynikající příjem a v poslední době zlepšili i servis. Jejich doménou je mezihra a obrana v poli. Řekl bych šikovnost. Nebude jednoduché složit míč. Chce to trpělivost. Musíme být důrazní a přesní.