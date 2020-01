Co vy trenéři? Už chystáte plán na Španělsko?

Jasně, pro nás práce postupem nekončí. Na taktické poradě klukům ukážeme, co má smysl hrát a co ne.

Před dvěma lety jste Euro v Chorvatsku začali debaklem se Španělskem (15:32). Co teď udělat jinak?

Všechno se určitě nepodaří změnit. Způsob španělské obrany přivádí hráče s míčem pod obrovský tlak. Musíme se vyvarovat chyb. Je to skvělá škola, každý zápas proti takovému soupeři je nesmírně cenný.

Sledoval jste je ve Vídni?

Mají tady vynikající výsledky, skupinou prošli hladce. Pro nás je to velká výzva, zvlášť obrana bude velký oříšek, i ostatní týmy s tím mají velké problémy.

S čím jdete do skupiny, v níž vás čekají tři giganti plus lepšící se Bělorusko?

Zkusíme soupeře překvapit. Z naší strany tam musí být vůle po vítězství, velké emoce. V každém zápase musíme jít na hranici svých možností, někdy až za ni. Jen tak máme šanci uspět.

Rozebrali jsme Španělsko, co byste řekl k ostatním soupeřům?

Bělorusové jsou zhruba na naší úrovni, s nimi se můžeme měřit. S Německem to je pro nás vždycky zvláštní zápas, protože tam spousta klubů působí. Myslím, že na minulém Euru jsme je mohli i porazit. To byla asi nejbolestivější prohra. I s Chorvatskem jsme tam hráli, to možná může být naše výhoda, že jsme se s nimi utkali poměrně nedávno.

Pořád zůstáváte i ve hře o olympijskou kvalifikaci. Jak vidíte šance?

Nepřímo to vnímáte. Ale rozhodně to není náš cíl. Podle mě by to ani nebyla správná motivace, musíme jít zápas od zápasu.

Byl by to příjemný bonus?

Tak to ano. Ale o tom si netroufám ani snít. Účast na olympiádě by pro české házenkáře byla senzace. Ale ta cesta je hrozně složitá.

Na Euru jste podruhé v řadě postoupili. Může pomoct zkušenost z Chorvatska?

Já myslím, že je to vidět i teď. Už nabíráme zkušenosti. Pro mě není náš postup až taková senzace. Ale je to dlouhodobý proces. Zatímco my jsme tady podruhé v řadě, drtivá většina soupeřů hraje závěrečnou fázi každý rok, častokrát i o medaile.

Jste tedy s vaším vystoupením na Euru spokojeni?

Jakmile je sportovec spokojený, není to dobře. Ano, vidíme pozitivní výsledky, naše hra se zlepšuje. To nám dělá radost a motivuje nás to.