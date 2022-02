Od začátku ledna mužstvo trénovalo. Během přípravy sehrálo čtyři zápasy, v nichž dostali prostor i házenkáři, kteří nepatří do základu.

„Dvakrát jsme zkřížili kordy s německým Aue, které hraje druhou bundesligu. První zápas na jejich palubovce se nám moc nevyvedl. Prohráli jsme o devět branek, ale v odvetě, která se hrála nečekaně v Plzni, to bylo lepší.“

Původně totiž měl s Němci hrát plzeňský Talent. „Jenže kvůli indispozici jeho hráčů, jsme za ně zaskočili,“ líčil Tonar.

To se duklákům náramně hodilo do krámu. Zároveň se snažili soupeři ze Saska oplatit porážku, a to se málem povedlo.

Slova chvály pro reprezentaci

„Celou dobu jsme vedli, ale úplně na konci jsme Aue dovolili utkání zremizovat. Dojem z naší hry byl velice solidní. Pěkné by bylo na tohle střetnutí navázat. Blížilo se to mým představám, jak bychom měli hrát v extralize,“ sdělil trenér.

Během ledna Michal Tonar sledoval i vystoupení národního týmu na mistrovství Evropy na Slovensku a pro českou reprezentaci měl slova chvály.

„Byl jsem mile překvapený, s jakým nasazením naši kluci bojovali. Ve skupině se střetli s pozdějšími finalisty a nezanechali špatný dojem. Dokázali, že i s takovými mužstvy se dají hrát vyrovnané zápasy,“ pokyvoval hlavou.

Dukla byla krůček od postupu. Mládí se musí poučit

Podcenit Maloměřice nepřipadá v úvahu

Ale pojďme zpět do domácí reality. Zatímco HC Dukla Praha je sedmá, nadcházející moravský soupeř se krčí v extraligové tabulce na posledním místě. To však neznamená, že by měl být slabým soupeřem.

„Maloměřice mají nového trenéra a došlo i k hráčskému pohybu, takže se dá očekávat, že doma budou bojovat s novým elánem. Naši hráči si jsou ale vědomi, že je potřeba kvůli vyřazovací části stoupat tabulkou. Podcenit soupeře nepřipadá v úvahu,“ zdůraznil Tonar.

Nyní zbývá do konce základní části soutěže sedm kol a v nich si chtějí Pražané vytvořit co nejlepší postavení pro jarní boje v play-off.

„V covidové situaci není nic předem jasné, ale základní část by měla skončit zhruba do konce března. V té době snad už bude pandemie minulostí,“ přál si kouč.