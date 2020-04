Kvůli epidemii koronaviru sport ustrnul. Asi nejhůř na tom byli plavci. Většina sportovců mohla v omezených podmínkách své prostředí něčím nahradit. Ale uzavřené plavecké stadiony znamenaly stop. Až tento týden byl zpřístupněný venkovní vyhřívaný bazén v pražském Podolí.

„Nemám to přesně spočítané, ale bez vody jsem byla víc než měsíc,“ pátrala v paměti Barbora Seemanová. „Těšila jsem se a samozřejmě to bylo skvělý. Nahrálo nám i počasí. V devět ráno krásně svítilo sluníčko, takže mi ani nebyla zima.“

Cit pro vodu neztratila

Naposledy byla dvojnásobná vítězka letních olympijských her mládeže z roku 2018 tak dlouho bez vody ve čtrnácti letech a pak před dvěma lety, když prodělala mononukleózu. „Koronavirová pauza byla určitě znát. Přirovnala bych to k tomu, jako když se člověk postaví po dlouhé době na lyže,“ poznamenala česká rekordmanka.

„Asi po půldruhém kilometru jsem se srovnala,“ pokračovala členka pražského Motorletu. „Sice to nebylo jako dřív, ale myslela jsem si, že na tom budu hůř. Byla jsem příjemně překvapená, že jsem cit pro vodu úplně neztratila. Rozhodně ale nejsem tam, kde bych chtěla být. Ještě bude těžký vrátit se na úroveň, kde jsem byla v půlce března.“

Co se týká místa v podolském bazénu, čišela z ní spokojenost. „Měli jsme, jak se říká, olympijské podmínky. Byla jsem v bazénu s kolegy z Vysokoškolského sportovního centra a běžně se nestává, že by měl jeden plavec pro sebe jednu dráhu. To se kolikrát nepoštěstí za celou sezonu,“ usmívala se Barbora Seemanová.

Kvůli hygienickým opatřením ale plavci neměli k dispozici šatny a sprchy. „Ráno jsem do Podolí přijela v plavkách. Po tréninku jsem se převlékla v improvizovaném boxu ohraničeném plachtami. Ale nemyslím si, že by to představovalo nějakou komplikaci. Hlavně, že nám otevřeli bazén,“ pochvalovala si.

Trenérka Báru chválila

S výkonem své svěřenkyně byla prý trenérka Petra Škábová spokojená. „Docela se jí to líbilo. Aspoň mi říkala, že plavu lehce. Zároveň si povšimla, že je znát absence v plavecké přípravě, ale víceméně mě chválila,“ vyprávěla nedávno dvacetiletá kraulařka.

Plavci stejně jako jiní sportovci zatím netuší, jestli budou letos závodit. „V srpnu se má konat mistrovství Evropy, nicméně se pořád neví, jestli se uskuteční. A tak trénujeme jako by se šampionát konal. Pokud ho zruší, dáme si v květnu nebo v červnu nějaké volno, abychom měli něco jako prázdniny,“ krčila rameny.

Intenzita ranních tréninků se bude postupně zvyšovat. „Jsme vlastně na začátku sezony a nevíme, co nás v ní čeká. Od příštího týdne máme v Podolí vyhrazený čas třikrát v týdnu. V květnu bychom měli mít prostor každý den a později přejdeme na dvoufázový trénink. Pak se uvidí, co dál,“ dodala.