V normální hrací době skončil duel 3:3, v penaltovém rozstřelu se radoval loňský nováček celostátní soutěže. „Určitě je to cenné vítězství, podle průběhu zápasu je bod navíc zlatý, třešnička na dortu,“ lebedil si záložník Korábu Marek Barták. Před rokem jeho tým doma podlehl pražskému rivalovi 1:4.

Právě jeho penalta byla vítězná. Ve druhé sérii zaváhal Tomáš Rossmann, jenž před sezonou vyměnil Koráb za Staropramen. Opačným směrem zamířil například Pavel Slánský, který pečetil triumf poslední proměněnou penaltou. „Je to loterie, jednou penalta padne, jednou ne. Možná domácím pomohlo, když měli v hlavách, že dokázali srovnat nepříznivý výsledek poměrně ke konci utkání a dotáhnout ho do penalt, ale je to prostě padesát na padesát. Přiklonilo se k nim štěstíčko,“ sdělil záložník Staropramenu Tomáš Jelínek.

Koráb totiž ještě pět minut před koncem prohrával 1:3. Hosty poslali do vedení Václav Sládek s Františkem Haklem už v první půli. Když po přestávce snížil Tomáš Kouklík, vrátil dvoubrankový náskok Staropramenu jeho jmenovec Jelínek. „Museli jsme riskovat a šli jsme do power play, když jsme prohrávali 1:3, nemohli jsme se do nich dostat. Podařilo se nám vyrovnat asi třicet sekund před koncem, takže soupeř byl nahlodaný před penaltami. Myslím, že bylo předem jasné, že vyhrajeme,“ usmál se Barták.

V power play nejprve snížil David Scharf, aby v poslední minutě srovnal David Macháček. „Nemyslím si, že Koráb hrál power play vyloženě dobře, poměrně slušně jsme ji bránili, jenže přišlo pár sporných momentů a víceméně jsme dostali trochu blbé góly. Domácím to tam padlo,“ poznamenal Jelínek.

Už tak vyhrocenou atmosféru derby podtrhl ještě fakt, že dres obou soupeřů převléklo v letní pauze několik hráčů. „Hrálo se vyhecované utkání, hlavně druhá půlka byla nervózní ze strany soupeřů. Přišlo mi, že se nechali ovlivnit rozhodčím. Nám se podařil v power play ukázkový druhý gól, kdy jsme soupeře rozebrali do prázdné brány a potom byli fakt podráždění, přestali se soustředit. Podle mě byla kvalita na jejich straně, ale nechali se unést okolními vlivy, nezvládli to v hlavě,“ přemítal Barták.

Český reprezentant Jelínek si uvědomuje, že tak zkušený kolektiv by si měl dvougólové vedení pohlídat. „Cítíme lehké zklamání, když vedeme celý zápas a necháme si vítězství ujít pět minut před koncem, dostaneme dva góly, pak prohrajeme na penalty. Myslím, že bychom takové závěry měli zvládat bez komplikací,“ uznal mistr světa do 21 let.

SC Koráb Praha – Staropramen Praha 3:3 (0:2), pokutové kopy 2:1

Branky: 40. Kouklík, 55. Scharf, 60. Macháček – 5. Sládek, 25. Hakl, 43. Jelínek. Rozhodčí: Šik – Pelikán. ŽK: Slánský – Verner, Pozníček, Socher.

Koráb: Jakub Stehno – David Scharf, David Macháček, Tomáš Kouklík, Jan Špaček, Tomáš Jurčík, Tomáš Rothe, Petr Hulinský, Pavel Slánský (C), Marek Barták, Pavol Lehotský.

Staropramen: Tomáš Bezstarosti – Tomáš Rossmann, Václav Socher (C), Miroslav Verner, David Baran, Jindřich Novotný, Stanislav Mařík, František Hakl, David Pozníček, Tomáš Jelínek, Václav Sládek.