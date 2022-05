Nedělní program začal pro českého jezdce nadějně, v Superpole závodě skončil totiž sedmnáctý a do cíle dojel ve skupince. A to i přes komplikace, které způsobovalo počasí. „Na start jsme přijeli s mokrými pneumatiky, ale pak jsme je vyměnili za gumy do přechodných podmínek. Počasí si s námi celkem hrálo,“ popisoval König, kterému se povedl také start do kvalifikačního závodu. Vždyť po celou dobu jel s Malajcem Hafizhem Syahrinem nebo s Italem Luca Bernardim, který dostává tovární podporu od Ducati. „I tak jsem ale skončil na posledním místě, zbytek totiž spadl.“