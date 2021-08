„To nás trošku mrzí, protože Oliver si tu druhé místo fakt vybojoval. Pořád to jsou stupně vítězů, což je úžasné. Navíc doma. Čekali jsme na to dlouho, je to splněný sen. Ukázal, že umí závodit,“ prohlásil Miloš Čihák, manažer týmu Moviso by MIE. Z vítězství se radoval Nizozemec Steeman, na druhém místě byl Španěl Carrion. „Všem jsem ukázal, že nejsem žádná baletka, že se umím rvát, bojovat a přemýšlet. Doufám, že zítra to bude ještě lepší,“ dodal König.

Českému jezdci se dařilo už v sobotní kvalifikaci, když předvedl nejrychlejší čas. Jenže po dojetí posledního kola byl podle komisařů penalizován za nezodpovědnou pomalou jízdu. „To byl stresující moment. Před posledním rychlým kole jsem brzdil, dělal si místo, a za to mi smazali můj nerychlejší čas. Naštěstí ten druhý stačil na první řadu na startu,“ popisoval König náročné momenty během šampionátu superbiků v Mostě.

V závodě pak bylo pro Königa, který ve třídě Supersport 300 třetím rokem, důležité se vyhnout případné kolizi v první ostré zatáčce. To se málem nepodařilo, protože hned v úvodu narazil do soupeře. „K tomu docházelo snad v každém kole. Bylo to fakt pekelně náročné. Kombinézu mám více černou než bílou. Jsou to ale závody. To, co máme rádi,“ tvrdil König, jezdec na Kawasaki Ninja 400.

Domácí závodník prokazoval, že mostecký okruh velmi dobře zná a vyhovuje mu. Po vyjetí do cílové rovinky využíval vzduchového pytle a dobře naladěný motor, aby své soupeře úspěšně předjel. Takhle se dostal na druhé místo, o které sváděl souboj s Turkem Sofuoglem. Mezitím dokázal odjed od zbytku startovního pole Nizozemec Steeman. O druhé místo tak sváděl König souboj ve čtyřčlenné až sedmičlenné skupině. V jeden moment se dokonce propadl na šesté místo. V nájezdu do posledního kola byl třetí.

„Furt jsem přemýšlel, jak to vyřešit v závěrečném kole. Nakonec můj plán vyšel. Soupeře jsem nechal před sebou, i když jsem ho mohl už ze začátku předjet. Nakonec jsem to provedl až ke konci a vyšlo mi to,“ byl nadšený v cíli König, která se v celkovém pořadí posunul na 15 pozici. Český jezdec chce výsledek vylepšit v nedělním závodě. „Mým cílem je se posunout do vyšší třídy, takže musím být v závodech vidět. Zítra si chce pokusit vyhrát.“