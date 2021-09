FOTOGALERIE/Povedla se mu kvalifikace, ukázal rychlost. Oliver König se o víkendu v Barceloně prezentoval dobrými výkony, v početném závodním poli se neztratil. V sobotu vedl, ale technická závada motorky ho zastavila. V neděli byl chvíli pátý, do cíle závodu třídy Supersport 300 se však dostal jako třináctý. „Potěšila mě hlavně ztráta na vítěze, která byla 1,8 vteřiny. Dvakrát jsem málem spadl, ale udržel jsem se vpředu po celou dobu,“ hodnotil König, kterého další víkend čeká závod v Jerezu.

Pražský jezdec Oliver König dojel v Barceloně na bodovaném třináctém místě. | Foto: Václav Duška jr.

Český jezdec z týmu Movisio by MIE startoval do nedělního závodu z desátého místa. Už ve třetím kole se dokázal dostat na páté. A hlavně se držel v přední skupině, která se občas roztrhala. Ke konci v ní však bylo 18 jezdců. Když se však schylovalo k závěrečnému útoku, provedl König chybu. „Dvě kola před koncem jsem vyjel špatně z cílové rovinky, nevyužil jsem dobře slipstream. To mě moc mrzelo, kolo a půl jsem si nadával,“ tvrdil talentovaný český jezdec ze třídy Supersport 300.