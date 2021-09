Chtěl navázat na skvělý víkend v Mostě, kde vybojoval stupně vítězů. Jenže Oliver König měl ve Francii problémy s motorkou a nedokázal se prosadit do předních pozic. V prvním závodě třídy Supersport 300 skončil na 21. příčce, na čelo ztratil 27 vteřin. „Víkend zatím nehodnotím moc pozitivně, měl jsem rozhodně větší ambice. Jsem zklamaný, ale určitě se nevzdávám a budeme se snažit najít chybu,“ prohlásil König z týmu Movisio by MIE. Další závod se uskuteční v rámci šampionátu superbiků v neděli od 15.15 přímým přenosem na stanici Nova Sport.

Pražský jezdec Oliver König při závodech ve Francii. | Foto: Václav Duška jr.

Hlavně si dát pozor na kvalifikaci a v ní uspět. Takový byl jeden z hlavních cílů na okruhu Magny-Cours. Jenže se to nestalo. Talentovaný český závodník v ní skončil na 32. místě. Z této pozice se přední příčky okupují pak v závodě velmi složitě… „Máme jisté komplikace s technikou. Zatím netušíme, kde přesně. Dokonce jsme včera vyměnili motor za ten, co s ním jel Oliver v Mostě. A bohužel to tolik nepomohlo,“ popisoval problémy Miloš Čihák, manažer týmu.