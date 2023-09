König v přerušeném závodě kvůli pádům dojel ve Francii na osmnáctém místě

Nadějnou sobotu vystřídala nepovedená neděle. Oliver König sice dojel na lepším osmnáctém místě, zároveň se ale nedostával tak do soubojů jako v prvním závodě ve Francii. „Nevím moc, co jsem mohl udělat lépe, nebyl jsem schopný držet krok s kluky a zajíždět časy, jaké bych si představoval. Dal jsem do toho ale maximum,“ prohlásil pražský závodník z týmu Orelac Racing Movisio, který v cíli ztratil na vítězného Španěla Bautistu 58 vteřin. Další závodní víkend mistrovství světa superbiků se uspořádá od 22. září v Aragonii.

Oliver König v akci. | Foto: Orelac Racing Movisio