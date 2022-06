Nechtěl zaostávat za špičkou o více než tři vteřiny a do cíle si nepřál dojet s odstupem více než minutu. Takové dílčí cíle si Oliver König zadal před odletem do Itálie. A ty se mu v sobotu splnily. „Ve třetím tréninku jsem předvedl asi můj nejlepší výkon v letošním roce, když jsem byl jen 2,5 vteřiny za nejrychlejším. To mi dodalo velkou energii,“ hodnotil český jezdec, který se pere se světovou elitou. Zlepšení chtěl prokázat také v kvalifikaci, která ale neskončila podle jeho představ a skončil v ní poslední se ztrátou více než tří vteřin.

Oliver König při závodech v Itálii.Zdroj: OrelacPoté však na Königa čekal závod, který se jel za velkého vedra. „Je tu sedmadvacet stupňů a trať má kolem 46 stupňů. Během závodu bylo strašné horko. Trvalo mi, než jsem se s tím sžil. Musel jsem přijít na to, jak pracovat ve vedru s motorkou, což se mi povedlo až ke konci. Hodně to totiž klouzalo,“ popisoval náročné podmínky v Misanu. Start tak nebyl z jeho pohledu ideální. Ze začátku se držel ve trojici s Ukrajincem Illya Mykhalchykem a s Argentincem Mercadem. Za nimi se ale nedokázal udržet a začal se propadat.

Od druhé poloviny závodu se ale König dostal k Mercadovi, jehož se držel v těsném závěsu. „Ale bylo by to hodně riskantní ho předjet, protože by mi to vrátil v jiných pasážích. V tuhle chvíli jsem využil toho, že jsem za ním jel a sbíral zkušenosti. Mrzí mě ale, že jsem ho nepředjel. Chyběl kousek,“ dodal König, který dojel na dvacátém místě. „Svoje nejlepší kolo jsem zajel v tom posledním, což je také pozitivní. Opět to bylo méně než tři vteřiny za nejrychlejším. Oproti předchozím závodům jsem to zvládl fyzicky, což je skvělé.“

Šampionát superbiků v Itálii pokračuje nedělním programem, kdy na Königa čeká trénink, Superpole race a pak druhý závod.