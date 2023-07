König v Itálii do cíle nedojel. Vedro trápilo jezdce a motorky

Ani ve druhém závodě mistrovství světa superbiků v Itálii se nedostal Oliver König do cíle. A opět za to mohl technický problém, tentokrát český jezdec musel odstoupit v sedmém kole. „Šlo o nový motor, nevíme ale přesně, co s ním zase bylo,“ smutnil König z týmu Orelac Racing Movisio. Poprvé v kariéře tak nedokončil oba závody elitní kategorie během jednoho víkendu. To v Superpole race dojel na 23. místě. Za čtrnáct dní ho čeká domácí zastávka v Mostě.

Oliver König v Itálii do cíle kvůli technickým problémům nedojel. | Foto: Orelac Racing Movisio