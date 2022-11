Oliver König zajel v Austrálii nejlepší výsledek sezony.Zdroj: Orelac RacingV desátém kole se už dostal na sedmnáctou příčku, ve třináctém pak předjel Argentince Leandra Mercarda a byl na čele skupinky, která usilovala o 16. místo. A český jezdec dál zrychloval a přibližoval se dalším soupeřům. Tři kola před koncem se však závod ukončil po těžké havárii Lavertyho. König se tak posunul na 14. místo. „Mám z těch bodů radost, měl jsem ale trochu štěstí, protože dva jezdci havarovali. Doufám, že budou v pořádku,“ prohlásil rodák z Prahy. Na špičku udržoval odstup kolem 40 vteřin. „Tímto druhým závodem Oliver prokázal, že do elitní třídy opravdu patří. Byl to jeho nejlepší závod sezony. Vybojoval si to,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer a šéf Movisio Racing.

V sobotu držel třetí místo!

Velmi zajímavý byl také sobotní závod, ve kterém se König dostal také na třetí místo. Bylo to však v době, kdy na osychající trati zajížděli závodníci do boxů pro jiné pneumatiky. „Ani jsem to nevěděl, že jsem v ten moment třetí,“ dodal König, který nakonec dojel do cíle devatenáctý. „Na začátku jsem se hodně dostával do soubojů, to mě bavilo. Chtěl jsem, aby se závod odjel v těchto podmínkách, což se ale nestalo,“ smutnil König. Kolem desátého kola totiž závodníci začali měnit pneumatiky, trať osychala. V jeden moment byl tak König na devátém místě, v jedenáctém kole byl čtvrtý a v následujícím dokonce třetí.

Český jezdec, který se ale rozhodl ještě na trati pobýt s mokrými pneumatikami. Nebyl sám, právě Brit Kyle Smith odjel celý závod s touto směsí, vyhříval se na prvním místě… Až nakonec dojel na bodech na dvanácté příčce. „Oliverovi ukazovali v týmu box o tři kola dřív, ale rozhodl se jak se rozhodl. Když jel na třetím místě a všichni přijeli pro suchou gumu, tak jsem si přál jak nikdy, aby ještě sprchlo,“ dodal s úsměvem Miloš Čihák, jezdcův manažer. Sám závodník pak ví, že i kdyby si mokré pneumatiky nechal, na body by to stejně asi nevyšlo. „Podle propočtů by mě dohnali, bohužel,“ dodal König, který se v devátém kole dostal na 14. místo. A to ještě před hromadnými výměnami pneumatik.

Dokončil všechny hlavní závody

Tu samou příčku se mu však povedlo vybojovat regulérně v neděli. Kromě toho skončil v Indonésii na patnáctém místě a třikrát dojel jako šestnáctý. A až na SuperPole závod v Mostě dokončil všechny závody v letošní sezoně superbiků. „Na jednu stranu mě to těší, ale raději bych dojel půlku závodů a tu druhou půlku v první desítce než takhle. Zase jsem ale odjel mnoho kol a opravdu hodně se naučil. Atmosféra v týmu byla skvělá,“ dodal König. „Je pro mě až neuvěřitelné, že nedělal chyby na litrové motorce. Tedy kromě jednoho předjížděcího manévru v Mostě, kdy to zkusil. Nedopouštěl se chyb ani v závodech na mokré nebo polomokré trati. A když jezdec nepadá, tak určitě má potenciál zrychlovat,“ hodnotil výkony českého jezdce Miloš Čihák.

Podle něho předváděl rychlost v posledních závodech roku. „Hlavně v těch posledních pěti předváděl časy na úrovni kolem dvanáctého místa. Předjížděl závodníky, kteří jsou mnohem zkušenější. Paráda, že se sezona zakončila takovým způsobem,“ pochvaloval si Čihák.

Nejlepší výsledky Olivera Königa v MS superbiků

Austrálie - 2. závod: 14. místo

Indonésie - 2. závod: 15. místo

Indonésie - 1. závod: 16. místo

Most - 2. závod: 16. místo

Most - 1. závod: 16. místo

21x v Top 20