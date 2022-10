Oliver König v akci.Zdroj: Orelac racingTakhle to probíhalo také v Argentině. Ze začátku závodu se sice König držel několika jezdců, jenže poté mírně ztratil a jezdil sám. V polovině se však vzchopil a šest kol před koncem předjel domácího jezdce Leandra Mercada. „Dvakrát jsme se přetáhli, pak jsem ho překonal. Poslal jsem mu to po vnitřku. Myslím, že to byl pěkný manévr,“ popisoval König, který chtěl ještě dojet Japonce Nozaneho a Francouze Mahiase. „Ukazoval jsem Mercadovi, ať jede za mnou, že bychom je mohli stihnout. Oni totiž jeli o body. Bohužel se mi to už nepodařilo.

Do cíle tak dojel na 18. místě se ztrátou 49 vteřin na vítěze Alvára Bautistu. „Já jsem spokojený moc. Oliver asi nikdy nejel druhý závod lépe než ten první. Teď se to povedlo úplně skvěle. Navíc Oliver jel také poprvé pod 50 vteřin na vítěze,“ dodal Miloš Čihák, jezdcův manažer. „A ještě jedna pozitivní věc – Oliverovi se povedl v neděli také start, v první zatáčce neztratil kontakt a dodalo mu to hodně sebedůvěry.“

Předposlední závod čeká na Königa za 14 dní v Indonésii, kde v minulém roce poprvé debutoval ve třídě superbiků. Právě tam zaujal manažery z týmů z nejvyšší třídy. „Moc se tam těším. Chci tam ukázat, jaký bude pokrok,“ dodal König.

