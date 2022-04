König skončil v Assenu jednadvacátý. V neděli budu více agresivní, uvedl

Do svého druhého závodního víkendu vstoupil Oliver König v rámci mistrovství světa superbiků. V nizozemském Assenu to ale zatím neprobíhá podle jeho představ. Český jezdec v sobotu skončil na 21. místě s více než minutovou ztrátou. Do nedělního závodu se chce určitě zlepšit. „Jsem zdravě naštvaný. Vím, že musím být více agresivní,“ dodal König ze španělského týmu Orelac Racing. Nedělní závod superbiků začíná od 15:15. Z vítězství se radoval Brit Jonathan Rea.

Oliver König během svého druhého superbike víkendu. | Foto: Orelac Racing

Jedna pozitivní věc by se v sobotu přece jen našla – König se při jízdě na Kawasaki ZX-10RR cítí lépe než při prvním závodě ve španělském Aragonu. „Fyzicky to bylo o dost lepší. Trať je tedy náročná a ještě do toho foukal vítr. Cítím se lépe, ruka je dobrá. Už mě limitují jenom trochu záda,“ prohlásil český závodník, který si před sezonou v tréninku zlomil ruku. V kvalifikačním superpole skončil na 23. místě se ztrátou více než 4 vteřin a odstartoval tak z této pozice. Ze začátku závodu se držel ve skupince. König bojoval o zejména s Malajcem Hafizhem Syahrinem a s Luca Bernardim ze San Marina. „Ten mě nakonec předjel a začali mi podjíždět,“ popsal König, který do cíle dojel na 21. místě ze ztrátou 1 minuty a 12 vteřin. „Z mého pohledu se závod nevyvíjel dobře. Na začátku jsem nebyl schopný využít toho, že jsem měl před sebou jezdce a nové pneumatiky. Rychlé kola jsem zajížděl až ke konci. Takhle by to být nemělo. Beru si z toho ponaučení do dalšího dne.“ Nedělní superpole race začíná od 11:00, závod pak od 15: 15. König před dalšími závody trénoval na flat tracku. V Nizozemsku se chce posunout