V celkovém pořadí je Oliver König doposud na 18. místě s jedenácti body. Jeho dosavadním letošním maximem bylo 8. místo v Itálii. Český jezdec z Prahy se však nyní upíná k Mostu, kde v pátek začnou první tréninky v rámci kategorie Supersport 300. Sám moc dobře ví, co je klíčové. „Stěžejní pro mě bude uspět v kvalifikaci, což se mi v letošním roce zatím tolik nedaří. Početné startovní pole se totiž většinou rozdělí v závodě na dvě skupinky a dostat se do té první ze zadních pozic moc nejde,“ dodal König, který ale také ukazuje dravost. Pokaždé se totiž dokázal prosadit dopředu a vybojovat osm až dvanáct míst.

„Když vezmu závod jako takový, tak ho Oliver vždycky odjel dobře. Umí si v té vřavě jezdců poradit, zaútočit ve správný moment, jezdí časy srovnatelné se špičkou. Jenom tyhle výkony musí předvádět v té přední skupině,“ tvrdil Miloš Čihák, manažer týmu Movisio by MIE. Rozhodující tedy bude sobota, kdy se pojede kvalifikace. Od ní se bude odvíjet celý závodní víkend. „Oliver musí přestat čekat na jedno vysněné kolo, které padne ve skupince v závěru. Spousta jezdců svůj nejrychlejší pokus vyjede na začátku, ne na konci. To bude klíčové,“ doplnil manažer Čihák.

Závodní vřava v prvním kole

Třída Supersport 300 je specifická tím, že v ní bojuje nejvíce jezdců na identických motorech. Všichni tak pracují s podobnou rychlostí, na trati ale musí být značně šikovní, využít každé příležitosti se za někým vyvézt a pak ve vhodný moment zaútočit. Na mosteckém okruhu bude však ještě jedna specifická překážka – úvodní zatáčka. „Na startu bude asi kolem pětačtyřiceti jezdců. Nedokážu si představit, jak se do ní všichni vejdeme. Bude to napínavé hned od prvního momentu,“ popsal König, který si okruh v Mostě pochvaluje. „Líbí se mi to rozložení, je to takové oldschoolové. Most má hodně zatáček, které chytnou za srdce.“

Společně s týmem nic König nepodcenil, v rámci testování zde najezdil mnoho kol. A to i na mokru. „Kdyby zapršelo, vůbec by mi to nevadilo,“ dodal jezdec, který je v šampionátu Supersport 300 třetím rokem a rád by se posunul výš. Jeho cílem je třída Supersport, který se jede na šestistovkových motorech. Navíc od příštího roku se rozšíří. „Má se vrátit Ducati, takže vzniknou další nová místa v týmech. Novinkou by mělo být sjednocení motorů, výkonné rozdíly se budou řešit hlavně elektronikou. Mělo by to být více vyrovnané, podobně jako v Supersportech 300,“ dodal König, který se v závodech v Mostě ukáže v nových barvách. „Vypadají skvěle. Nejenom tím chci v Mostě ale upoutat pozornost.“



Letošní výsledky Olivera Königa ve třídě Supersport 300

Španělsko

1. závod: 38. místo

2. závod: 29. místo

Itálie

1. závod: 24. místo

2. závod: 8. místo

Nizozemsko

1. závod: 13. místo

2. závod: 23. místo