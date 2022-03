„Na srovnání s konkurencí je ještě brzy, počkejme si na první závody. Oliver se teď hlavně učí, zkouší spoustu věcí a hledá se optimální nastavení. Španělský tým rovněž zajeté časy nějak nehodnotí, během víkendu nedostal ani kvalifikační pneumatiky,“ vysvětlil Miloš Čihák, manažer talentovaného českého jezdce. Svého nejlepšího času v Barceloně dosáhl König hned v prvním dni, kdy zajel 1:44.226. V sobotu své maximum už neposunul. „Počasí nám moc nepřálo ve druhém dni, začalo pršet po dvou hodinách. Přitom jsem se cítil lépe. Zlepšení celkového času nenastalo, což mě mrzí. Věřím, že kdybychom tam dali měkčí pneumatiky, tak jsme konkurenci blíže. Cíle byly ale určitě jiné – soustředili jsme se na nastavení motorky s více ojetými pneumatikami,“ dodal König.

König letí před sezonou trénovat do Španělska. Bude si zvykat na jiné rychlosti

Nový stroj Olivera Königa.Zdroj: MovisioSezona šampionátu superbiků odstartuje 8. dubna ve španělském Aragonu. König se stane prvním motocyklovým jezdcem historie, který přestoupil z nejslabší kubatury do té nejsilnější v rámci MS superbiků. A to pod týmem ORELAC Racing, který si ho cíleně vybral na celou sezonu. „Zatím všechno probíhá naprosto profesionálně, na testování Oliver postupně zrychloval, což je skvělé. Když jsem prošel kolem boxem ORELACU, tak se všichni usmívali. Přeji si, aby to takhle pokračovalo dál,“ dodal Miloš Čihák. König po příletu z Barcelony bude týden v Praze, do Španělska pak odlétá v pátek. Před sezonou ho ještě čeká další testování.