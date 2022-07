Jako nováček v superbicích se zatím pohyboval spíše na chvostu. Přesto bylo několik dílčích úspěchů, které prokázaly kvality českého jezdce. Ve třetím tréninku v Itálii ztratil na nejrychlejšího pouze 2,5 vteřiny, v posledním závodě v Anglii dokázal ke konci zrychlovat a zajíždět své nejrychlejší časy. A to navíc několik týdnů po zlomení klíční kosti v tréninku. „Z těchto dvou výsledků mám zatím největší radost. Ano, většina si vždycky všimne toho, že jsem poslední. Ale například několikrát se stalo, že soupeř, kterého jsem předjel, tak v závodě pak nakonec odstoupil,“ upozornil König, který jako první jezdec v historii přestoupil z šampionátu Supersport 300 do litrových superbiků.

S českým závodníkem jsou po polovině sezony spokojení také ve španělském týmu Orelac Racing. „Pochvalují si na něm, že nedělá chyby a postupně zrychluje. Samozřejmě, žádný tým nechce, aby se pohyboval vzadu. Ale oni si moc dobře uvědomují, s jakou konkurencí a tlakem se musí Oliver vypořádat,“ dodal Miloš Čihák, jezdcův manažer a CEO Movisio Racing. „Zatím mu chybí zkušenosti, musí si to však odjezdit. On ví moc dobře, kde ztrácí oproti ostatním. Také bychom potřebovali, aby měl rychlý začátek. Proto máme nápad, který zkusíme aplikovat v Mostě.“

Největší výhoda? Zná brzdné body

Na mosteckém okruhu má König naježděno mnoho kol. Navíc v minulém roce zde vybojoval v nejslabší kubatuře třetí místo. „Vyjedu do tréninku a vím, kde mám brzdit. Na ostatních tratích se vždycky v superbicích hledám a musím brzdné body na nejsilnější motorce hledat sám. To v Mostě takovým slepcem nebudu,“ dodal s úsměvem König, kterého letos trápí zdravotní komplikace. Před sezonou si v tréninku zlomil ruku, v červnu zase klíční kost. „Rozhodně to není tak, že kdybych byl zcela v pořádku, tak jsem v nejlepší patnáctce. Zásadně mě to neomezuje.“

Oliver König se svým týmem.Zdroj: Orelac RacingV sezoně byl König dvakrát na 18. místě, většinou se však pohyboval kolem dvacáté příčky a dojel pokaždé do cíle. Kde by chtěl být v Mostě, to český jezdec nespecifikoval. „Je to trať, kde na velké motorce už seděl. Určitě se hecne. Výsledek si netroufnu odhadnout. Já očekávám, že by mohl jet se ztrátou pod jednu minutu na vítěze,“ dodal Miloš Čihák z Movisio Racing, za který na české trati pojede i Filip Juránek. A to evropský juniorský šampionát Yamaha R3 Cup. Program MS superbiků začíná pátečními tréninky, přímé televizní přenosy obstará Nova Sport.

Letošní Königovy výsledky v MS superbiků

Aragon 1. závod: 22. místo 2. závod: 18. místo

Assen 1. závod: 21. místo 2. závod: 18. místo

Estoril 1. závod: 20. místo 2. závod: 20. místo

Misano 1. závod: 20. místo 2. závod: 19. místo

Donigton park 1. závod: 23. místo 2. závod: 22. míst