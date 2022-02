Oliver König se těší na novou superbikovou sezonu.Zdroj: MovisioJeho přestup z nejslabší kubatury Supersport 300 do nejvyšších pater závodního motocyklového světa sklidil pozornost. A to jak u fanoušků, tak u závodníků. Vždyť König se stane nejmladším jezdcem v MS superbiků. Španělský tým, který disponuje jediným místem ve WBSK, mu dal přednost před mnohem zkušenějších závodníků. „Na přestup dostávám stále reakce, nejvíce od manažerů nebo týmů. Potvrdili mi, co si myslíme. Tedy, že stejně jako tým vidíme v Oliverovi velký potenciál,“ dodal Miloš Čihák, manažer mladého závodníka z Prahy.

Svůj talent a hlavně cit pro litrové motorky bude moct už brzy prokázat. König od pátku do neděle bude řádit na španělském okruhu v Cartageně. Nejde o oficiální testy týmu Orelac, spíše o potřebné tréninky a zejména o zátěž jeho ruky, kterou si začátkem roku zlomil při přípravě na sezonu. „Je nezbytné, aby Oliver najezdil co nejvíce kilometrů s velkou motorkou. Uvidíme, jak vše půjde po jeho zranění. Další program se od toho odvine. Doufám, že bude moct jet rychle. V tu chvíli voláme do Orelacu a najdeme co nejbližší termín dalších testů přímo s týmem,“ popsal Čihák.

Motocyklista König zakončil sezonu osmým místem. Po celý rok se zlepšoval

König je se španělským týmem v čilém kontaktu. „Přidali mě do WhatsAppové skupiny, se všemi se seznamuji. Nejvíce jsem v kontaktu s majitelem, kterému dávám informace, jak jsem na tom fyzicky a zdravotně. Líbí se mi ta celá komunikace. Je to jako jedna velká rodina, jsem rád za takový přístup,“ dodal König, který v loňské sezoně získal třetí místo v domácím závodě v Mostě. Před odletem najel na náročný program přípravy. „Měl jsem třífázový trénink, každé ráno jsem chodil do bazénu, pak měl trénink pro jezdce a odpoledne jsem šel běhat. Ruku už mohu plně zatěžovat, třeba dělat kliky. Potřebuji nabrat svalovou hmotu.“

Oliver König.Zdroj: MovisioSezona mistrovství světa superbiků začíná 8. dubna. König by se do té doby nejraději připravoval ve Španělsku a najel co nejvíce kilometrů s litrovou motorkou. „Hlavně si musím zvyknout na jiné rychlosti – v kategorii supersportů jsem jezdil maximálně kolem 200 kilometrů za hodinu, se superbikem se dostanu i za tři sta kilometrovou rychlost, což je vždy naprosto úžasné,“ básnil König.