Žádné nálety na sociální sítě nebo nekonečné chatování. Oliver König se během závodních víkendů plně soustředí na motocyklový svět nebo například na práci na motorce. Jeho týmový manažer Miloš Čihák mu dočasně sebere mobilní telefon. „V některých momentech mu ho samozřejmě vrátím, například když se chce spojit s rodinou nebo s kamarády. Ale na večer mu ho seberu, protože obzvlášť u mladých jezdců se stává, že na mobilu visí několik hodin a pořádně se nevyspí. Přitom je velmi důležité, aby se závodník dobře vyspal a druhý den byl plný energie a bystrosti,“ sdělil důvody Čihák z týmu Movisio by MIE.

Reakce Königa na nastavenou bez-mobilní strategii? „Akceptoval jsem to. Dokonce mi to rozšířilo obzory, protože jsem se na závodě poprvé začetl do knih. Jedna z nich byla sbírka nějakých básní. Nečekal jsem, že si nikdy něco takového vůbec přečtu,“ tvrdil s nadhledem talentovaný motocyklový závodník, který tím konkrétně myslel sbírku básní Ženská přitažlivost od Petry Čihákové a Jiřího Brůny.

Königa ale o víkendu čeká kromě četby další důležitá práce – dva závody třídy Supersport 300. A rád by v nich navázal na to pozitivní z předešlého víkendu v Barceloně. Tam se totiž dokázal dostat do vedení. A hlavně se mu povedla kvalifikace, ve které skončil na jedenáctém místě. „Vím, že se mohu porvat o co nejlepší umístění a hlavně se dostat mezi nejrychlejší kluky. To chci ukázat také v Jerezu,“ dodal König, který v minulém závodě skončil na 13. místě. Přitom neustále sváděl souboje v první skupině.

V pátek jsou v Jerezu na programu tréninky, v sobotu kvalifikace a závod od 12:45. V neděli se druhý závod uskuteční od 15:15.