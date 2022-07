Přes bolest! König absolvuje závody v Británii po zlomenině klíční kosti

Oliver KönigZdroj: Orelac RacingPrávě v neděli König ukázal skvělý progres. Nejprve se po celou dobu Superpole Race držel v chumlu s ostatními jezdci a na nejrychlejší ztratil pouze 32 vteřin. A v neděli pak ve druhém závodě dokázal zajíždět dobré časy a dostávat se více do soubojů. „Své nejrychlejší kolo jsem zajel ve třináctém kole a povedlo se mi dohonit Ira Eugene Lavertyho. Soubojem s ním jsem bohužel ztratil čas a sílu na to, abych se posunul dál,“ tvrdil König, nováček královské třídy superbiků.

„Třikrát jsem si zkusil Lavertyho předjet, jednou jsem byl dlouhý, pak mě zavřel. Ale napotřetí se mi povedlo. On pak dvě kola za mnou jel, ale pak odstoupil, což jsem moc nepochopil,“ dodal český závodník, který se už nemůže dočkat domácího závodu v Mostě. „Vidím to dobře, je to vlastně první trať z kalendáře, kde jsem jel na velké motorce. Navíc mi to tam sedí.“

