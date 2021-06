König byl v prvním závodě na 24. místě, v neděli se chce držet s nejlepšími

Český motocyklový jezdec Oliver König má za sebou první závod v italském Misanu. Po dobrém začátku, kdy se startovním polem protloukal dopředu, udělal chyby a s nejrychlejšími jezdci se neudržel. Do cíle dojel na 24. místě se ztrátou 21 vteřin na vítěze. „Musíme zjistit, proč tu nyní jezdím o vteřinku později než při italském mistráku. Zkusíme do warm-upu udělat nějaké změny, snad se to pozitivně projeví v neděli,“ prohlásil König z týmu Movisio. Nedělní závod šampionátu Supersportů 300 je na programu v 15:15 a přímým přenosem půjde na Nova Sportu.

Oliver König se se svým týmem přesunul na víkend do Itálie. | Foto: Václav Duška Jr.

Český jezdec přijel do Itálie narozdíl od první zastávky ve Španělsku s čistou hlavou, nemusel totiž myslet na maturitní zkoušky. Ty v tomto týdnu úspěšně dokončil. Kvalifikace ale neprobíhala podle jeho představ, König totiž skončil na 35. příčce. „To bylo ještě horší než minule, přitom jsme se na začátek víkendového programu chtěli zaměřit a zvládnout ho. Chybí nám rychlost. Během soboty jsme ještě analyzovali data a snažili se na něco přijít,“ tvrdil Miloš Čihák, manažer českého týmu. Sobotní závod začal dobře – König měl skvělý start, v prvních zatáčkách se objevil na 25. místě, početným polem se poté dokázal protlouct až na jednadvacátou pozici. „To bylo skvělé, dařilo se předjíždět. Jenže pak přišly chyby a propadal jsem se. Nebyl jsem schopný se udržet s vedoucí skupinkou, která mi poodjela. Zbytek závodu jsem jel sám,“ popisoval König, který se přitom na motorce Kawasaki Ninja 400 necítí špatně. „Mám dobrou odezvu speciálně od předku. Do zatáček mohu brzdit o trochu později, na motorce mi to v ten moment vyhovuje.“ V sobotu dominoval Španěl Huertas na kawasaki, druhý dojel Brit Booth-Amos a třetí byl Francouz De Cancellis. V neděli chce König zlepšit úvodní kola a hlavně se udržet mezi nejlepšími. „Jsem s nimi schopný vydržet odjet celý závod, jen se musím ve vedoucí skupině udržet. Hlavně se nesmím dopustit chyby,“ dodal König.