Konečně potvrdil vysoké předsezónní ambice. Čtyři závody trvalo než český motocyklista Oliver König skončil na bodované pozici. V italském Misanu dojel v neděli na parádním osmém místě jen 2,5 vteřiny za vítěznou Španělkou Anou Carrasco. Díky prvním letošním bodům se posunul v celkovém pořadí šampionátu Supersport 300 na dvacátou pozici. „Moje pocity jsou nádherné. Po dvou letech jsem se vrátil do top 10. Teď chci dosáhnout na ještě lepší výsledky,“ uvedl člen týmu Movisio.

Oliver König prožil v Itálii nabitý víkend. V nedělním závodě dojel na skvělém osmém místě. | Foto: Václav Duška Jr.

Závod v provincii Rimini výrazně ovlivnily pády. Ze čtyřiceti jezdců dosáhlo cíle 22. „Na to se historie neptá. Vezu do Česka fantastický výsledek a jsem za něj moc rád,“ smál se König, který byl před dvěma lety sedmý v britském Doningtonu. Před startem, do nějž nastupoval až z dvanácté řady, měl jasné plány. „Chtěl jsem se dotáhnout na vedoucí skupinku a udržet se v ní. Kvůli mizerné kvalifikaci mi vlastně nic jiného nezbývalo,“ líčil. Strategii plnil do puntíku, už na začátku druhého kola se rodák z Prahy prodral do dvacítky. „Ani nevím, jak se mi to podařilo, ale moc mě to povzbudilo.“