Za stavu 38:15 se sice Slavia vzchopila a šňůrou 9:0 se udržela ve hře, ale Nymburk si v klidu hlídal dvouciferné vedení, přestože se mu v útoku už nedařilo tolik jako v první čtvrtině. Pomohl ale Nate Watson, který nastoupil i přes zranění kotníku a za 14 minut na hřišti dal 12 bodů.

Své první body od květnového zranění kolena dal také František Váňa a své nejlepší utkání v útoku hrál Rylich, který trefil všechny tři své trojkové pokusy. V závěru pak mohl nymburský trenér Ladislav Sokolovský nasadit i dalšího odchovance místní akademie Martina Studnického, který si připsal první ligový start.

Ohlasy po utkání

Ladislav Sokolovský (trenér Nymburka): „Kluci zase předvedli dobrý začátek podobně jako v předchozích zápasech, kdy to pak ale ke konci ztratili. Teď se nám už v úvodu vedlo v útoku, dali jsme za první čtvrtku šest trojek. Je škoda, že nám ta úspěšnost nevydržela dál. Obrana byla základ a za ní zaslouží hráči pochvalu. Ondra Sehnal ukázal, že pro nás bude posilou a dokázal hledat volné střelce. Dobrý zápas zahrál Fanda Rylich, který dobře volil střely a co zvedl, to proměnil. Má pro to od nás zelenou, protože víme, že je to dobrý střelec. Ale pro nás je ještě důležitější v obraně, kde dokáže skvěle bránit, být aktivní a soupeři to znechutit, což byl případ Dworského. Ten blok Petra Bendy na začátku jsem neviděl, protože jsem tam někomu nadával za ztrátu. Jen jsem viděl, že má na hráče velkou ztrátu, tak jsem už počítal s obdrženým košem, ale najednou jsme měli míč my. Jestli ale dal Benďák někomu takový blok, tak je to obdivuhodné. Ono je obdivuhodné už jen to, že pořád hraje na této úrovni. A ještě k tomu jak hraje. V útoku můžeme být ještě lepší, musíme být chytřejší, nesmíme tam mít ty špatné ztráty, jaké tam byly. Ale věřím, že z hráčů teď spadne ta deka a budeme na tom zas lépe.“

Ondřej Sehnal (hráč Nymburka): „Nebyl to pro mě povedený debut. Teprve den před zápasem jsem se připojil k týmu a bylo to těžké. Delší dobu jsme nehrál, takže ještě nejsem ve správné formě a od druhé čtvrtiny jsme neměl nohy. Týmově to bylo v prvním poločase dobré, dělali jsme, co jsme plánovali, ale nevím, jestli nám pak došly síly, ale ve druhé půli už to takové nebylo. Tady se hraje trochu jiná obrana, tak ještě nevím, jak některé věci řešit. Také se musím lépe naučit číst spoluhráče a oni mě. Potřebujeme nabrat zpět herní sebevědomí. Jedna dvě výhry a zase to půjde nahoru.“

František Rylich (hráč Nymburka): „Máme nějaké zraněné hráče a vím, že je třeba, abych se v útoku více zapojil. Hrálo se mi dobře, chytil jsem se a je třeba poděkovat spoluhráčům, že mě dokázali vždy dobře najít. Posouvali jsme správně míč a já z toho pak těžil, že mi vytvořili volné pozice. Pak už bylo jen na mě, abych to proměnil. My šli do zápasu ne s tím, že nechceme prohrát, ale že chceme vyhrát. Nasazení bylo vidět po celých čtyřicet minut. Bránili jsme jako tým a v útoku jsem si půjčovali míč a měli jsme volné střely. Dost jsme jich nedali, ale i tak jsme dali hodně bodů. Také nás nakopnul Petr Benda, protože když vidíme, jak sprintuje zpět do obrany, aby zablokoval soupeře, tak si z toho musíme brát příklad a hrát stejně. Mě k tomu výkonu pomáhá důvěra trenéra. Pak se mi zvedá sebedůvěra a je pro mě lehčí proměňovat střely.“

František Váňa (hráč Nymburka): „Po půl roce se do toho pořád dostávám, ještě to není ideální a chce to čas. Ale jsem hrozně rád zpět na hřišti. A také jsem rád za výhru a že naše hra zase vypadala trochu koukatelně. Mám z toho radost. Po půl roce jsem dal koš, tak to bylo super a měl jsem z toho radost. Ale jinak ta střelba nebyla taková. Snad to přijde v dalších zápasech. Nám hodně pomohlo těch osmnáct bodů Fandy Rylicha. Teď tu nemáme vyložené tahouny, takže se každý zápas chytne někdo jiný a teď to byl Fanda. Ondra Sehnal se do toho také dostal a bude pro nás velkou posilou. Začátek byl pro nás také hodně důležitý, hráli jsme s energií, odskočili jsme a pak se všem hrálo trochu lépe, než kdyby se to tahalo.“

Pavel Beneš (trenér Slavie): „Výsledek to není zase až tak špatný, protože kdybychom měli úspěšnost střelby, jakou běžně míváme, tak jsme prohráli třeba jen o dva body. Jenže jsme dali jen pět trojek z 31 pokusů. Prohráli jsme zápas v první a ve třetí čtvrtině, kdy hrál Nymburk na hranici faulu nebo až za tou hranicí a nám to nevyhovovalo. Kluci udělali krok dozadu, než aby šli dopředu. Tyhle dvě čtvrtiny to rozhodly. Gratuluji Nymburku k vítězství, protože vyhrál zaslouženě. Poslední dvě utkání jsme prohráli v útoku. Přes Vánoce jsme museli trénovat v malé hale na dřevěné desky a kluky to asi ovlivnilo, protože teď máme střelbu z dálky snad deset procent, přitom to dosud byla naše doména. Máme na to i stavěné sety.“

Pavel Pumprla (hráč Slavie): „Přemýšlel jsem intenzivně, jestli jsem někdy seděl na střídačce na téhle straně haly. Tedy kromě miliónů tréninků… Došel jsem k tomu, že asi jako soupeř ne. Co mě ale překvapilo ještě více, že jsem za Nymburk odehrál 370 zápasů, jak jsem slyšel před zápasem. To je velké číslo. Bylo to zvláštní, až jsem skoro po návratu z poločasové přestávky šel dále k šatně domácích. Jinak to bylo fajn se vrátit do Nymburka, kéž by ten výsledek byl příznivější pro nás. Zase ubránit Nymburk na 83 bodech na jeho hřišti není špatné. Bylo vidět, že Nymburk už nutně potřeboval vyhrát. Vletěl do zápasu naplno. I když jsme si o tom před zápasem říkali, úplně ready jsme na to nebyli a z toho pramení konečný výsledek. Ještě v průběhu druhé a třetí čtvrtiny jsme dokázali vedení domácích korigovat, ale už byl náskok velký. Největší rozdíl mezi oběma zápasy byl v intenzitě, kterou Nymburk hrál. Když se tomu nedorovnáme, nemáme to čím dohnat. Kdybychom se trefili častěji z dálky, byl by zápas asi zajímavější. Minule jsme prohráli, i když jsme vedli 40 sekund před koncem o šest, ale myslím, že na týmu žádná deka z tohoto zápasu neleží. Čekají nás teď zápasy, které potřebujeme vyhrát více než tento a minulý. Třeba utkání v Hradci, doma s Ostravou, na USK a s těmi potřebujeme zapisovat výhry. Ano, vyhrát v Nymburce by byl vítaný bonus. Na čestném místě, kde jsou v Nymburce vyvěšené dresy, přibyl i ten můj. To je fajn a hodně si toho cením. Byl jsem v Nymburce dlouho. Je to stejně příjemné jako se sem vrátit, zahrát si tady jako soupeř.“

Nymburk - Slavia Praha 83:58 (30:11, 15:20, 21:10, 17:17)

Nejvíce bodů: Rylich 18, Sehnal 15, Watson 12, Ivanauskas a Kovář po 8, Palyza 7, Váňa 5, Benda a Kříž po 3, Tůma a Novák po 2 - Kheil 13, Jelínek 12, Rožánek 8. Fauly: 17:20. TH: 19/16 - 11/11. Trojky: 9:5. Doskoky: 46:38. Ztráty: 18:17. Zisky: 7:11. Asistence: 22:13.

David Šváb

