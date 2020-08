Pětadvacetiletý rodák z Prahy už jednou MČR vyhrál, ale nebylo to s reprezentačním kolegou Schweinerem. „V roce 2018, když měl David studijní povinnosti, se nám povedlo zvítězit s Janem Vodičkou. No a loni jsme mistrovství kvůli náročné sezoně museli vynechat. O to víc se letos těšíme. Kvůli směsici zranění a zrušení všech zahraničních turnajů jsme toho sice moc neodehráli, ale se sehraností není problém. Jsme spolu již pátým rokem a trénovali jsme spolu velkou část roku, takže bylo na co navázat,“ popisuje Perušič.

Povedenou generálkou byl pro české jedničky klubový šampionát na pražském Pankráci, na němž s Beachclubem Strahov slavili prvenství. Na turnaji neztratili ani set. „Byla to příjemná změna. Zápasové tempo je přece jen trochu jiné než tréninkové,“ vysvětlil Perušič. „Zároveň jsem si ověřil, že zraněné rameno už zvládne turnajovou zátěž. Vydrželo relativně dobře, nicméně ještě není ve stoprocentní formě, bude ještě vyžadovat další práci.“

Perušič se Schweinerem se před mistrovstvím republiky příliš nešetřili. Když nehráli o víkendu turnaj, trénovali až dvanáctkrát týdně. Každý detail totiž může rozhodnout. „Republika, stejně jako celá česká tour, bude pravděpodobně hodně vyrovnaná. Asi nezvládnu vyjmenovat všechny týmy, které mají na to bojovat o medaile, ale oproti stálicím s mezinárodními zkušenostmi, jako jsou Dumek s Berčíkem nebo Weiss s Tichým, může letos zaútočit na nejvyšší příčky i velké množství mladších, talentovaných týmů, jako jsou Maňas se Sedlákem, Pihera s Trousilem nebo Pihera se Šotolou,“ vyjmenoval.

Nejednoho fanouška by jistě zajímalo, jak by dopadl souboj beachvolejbalových jedniček s největšími hvězdami šestkového volejbalu Janem Hadravou a Donovanem Džavoronokem. „Určitě by to bylo divácky atraktivní utkání, kluci hrají hodně fyzický styl hry založený na velmi dobrém podání, útoku a dobrém bloku. Určitě by to byl proti nim velmi těžký zápas, vždyť jsou to hráči elitní italské ligy, ale myslím si, že pokud chceme bojovat o olympijské hry a fungovat ve světové špičce, tak bychom měli být schopni je porážet relativně často,“ prohlásil Perušič. „Jsou to výborní hráči. Kdyby se beachi věnovali naplno, tak mohou být dobří i mezinárodně, což koneckonců prokázali i letos na domácí scéně,“ připomněl.

Ať už to v Opavě dopadne pro Perušiče se Schweinerem jakkoli, čeká je v září po soustředění v Římě exhibiční turnaj série King of the court v holandském Utrechtu. „Z něj se plánujeme přesunout na ME do lotyšské Jurmaly, které bude dalším vrcholem letošní sezóny a ke kterému by příprava měla směřovat,“ sděluje Perušič, který s parťákem drží v olympijské kvalifikaci postupové pozice. „Hodně se vyčkává na kroky FIVB směrem k příští sezóně. Otazník ale visí také nad samotnými Hrami, takže zatím nezbývá než se připravovat a čekat, jak se situace celosvětově vyvine,“ dodává.