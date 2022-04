Nenapadlo vás po posledních duelech, že nastoupí váš náhradník Ivan Pliasetskyi?

Nechci, aby to vyznělo nabubřele, ale kdybych nehrál, budu naštvaný. A to říkám se vší úctou k Ivanovi. Utkání play-off totiž miluji. Užívám si kvalitní volejbal i to, jak jsou vyhrocená.

Co vaše psychika? Nesl jste těžce, že se vám nedařilo?

Bylo to pro mě těžké. Nahrávač body nedělá. Snažil jsem se v každé rozehře najít tu nejlepší variantu, abych klukům situaci ulehčil a oni složili. To se někdy nedaří, pak se v tom plácáte a je to pro nahrávače těžké na přemýšlení.

Jak vám bylo po prvním setu, který jste prohráli rozdílem sedmi bodů?

Špatně. Cítil jsem v sobě prázdno. Nejhorší bylo, že náš výkon nebyl dobrý. Jako bychom navázali na poslední domácí zápas. Naštěstí pomohli střídající kluci Luke Smith a Matej Mihaljović. K tomu Valda (Todua) hrál výborně na středu i na útoku. Moňas (Milan Moník) vybral neskutečné balony. Celkově šlo o výkon hodný play-off.

Můžete označit rozhodující činnosti zápasu?

Největší zbraní Kladna je servis. Příjem jsme ale zvládli. Nevybavím si ani jeden, který by šel do stropu. Když jsme vedli, činnosti se nabalily jedna na druhou. Konečně jsme se odbrzdili. Porazili jsme stres a šli jsme si za výhrou.

Duel s vámi prožívaly i dvě desítky fanoušků. Co pro vás jejich podpora znamená?

Byli úžasní. Každé utkání vidíme více lidí i bubnů. Naši fanoušci tak od poloviny utkání domácí kotel překřičeli. Vedli jsme a stále více je slyšeli. Obrovská pomoc. Moc děkujeme.

Pohled trenér Lvů Tomáše Pomra: „Cítím velkou radost, hraje se výborný volejbal, série je dramatická. Chtěl bych pozvat všechny fanoušky do Unyp areny. Věřím, že bude vyprodáno, půjde o oslavu sportu a do semifinále postoupí ten lepší.“

Jaký budete mít nyní program? Budete spíše trénovat, nebo regenerovat?

V tom máme od trenéra volnou ruku. Všichni už jsme natolik zkušení, že si řekneme, co potřebujeme. Samozřejmě proběhnou minimálně dva tréninky. Musíme si pinknout, abychom měli opět jistotu.

Na co byste chtěl pozval ve čtvrtek diváky?

Na dobrý volejbal. Kromě jednoho našeho výpadku, se hraje vyrovnaně. Utkání mají všechny atributy, jaké by měly mít – sportovně i emočně. V naší hale bude všechno ještě větší, jelikož se do ní vejde více diváků. Dobře víme, že musíme hrát jako dneska poslední tři sety a postoupit.

Ještě nekončíme, hlásili Lvi po nečekané porážce od Orlů