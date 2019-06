Diváci v Pardubicích viděli vyrovnaný duel, který rozhodl až dvacet vteřin před koncem touchdown osmnáctiletého talentu Jakuba Mikysky.

Výkon domácích ocenil i trenér Lions Zach Harrod. „Pardubice hrály až do samotného konce. Klobouk dolů před nimi. Výhru si zasloužily,” uvedl sportovně. „Ve fotbale vždy dostanete, co si zasloužíte. Snad to pro nás bude budíček.”

Lions v posledním kole základní části přivítají Ústí nad Labem Blades (22. června 14.00). Už dnes je jisté, že i semifinále odehrají v Hostivaři (5. července).

Výsledky 9. kola Paddock ligy

Pardubice Stallions - Prague Lions 56:52

Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades 40:28

Brno Sígrs - Aquaponik Ostrava Steelers 20:49

Brno Alligators - Vysočina Gladiators 25:28