Přestože Lvi své duely vyhrávali, pravidelně ztráceli první sady. Snad proto nikoho nepřekvapilo, že v Liberci v úvodním dějství padli za pouhých dvacet minut 17:25. „Dukla nás výrazně přehrála v prvním a třetím setu (18:25),“ vymezil téma Pomr. „V obou měla lepší servis. Tím pádem jsme útočili do kompaktní obrany, kde jsme naráželi na výborně postavené bloky,“ líčil. Tomu se dá čelit jedině stejnou zbraní – kvalitním podáním. „A to nám příliš nešlo.“

Charvátův vydařený debut

Servisem trable nekončily. Za stavu 1:1 ve druhém setu byl ze hřiště odnesen Petr Špulák. Za normálních okolností by to byl pokyn pro Jiřího Krále, k překvapení všech se však chvatně vysvlékl Jan Charvát. Debut 22letého blokaře naznačil, že to se zdravotním stavem vítěze Ligy mistrů 2006 nebude ideální. „Jirka má přetrvávající problémy. Bylo by riskantní ho nasadit,“ přiznal Pomr, který už doma nechal australského smečaře Lukea Smitha. „Na čtvrtečním tréninku si udělal veliký výron,“ objasnil. „Náš cíl je teď makat jeden za druhého. Dát se do kupy pro rozhodující utkání, která přijdou na řadu zhruba za měsíc.“

Dukla Liberec – Lvi Praha 3:1 (25:17, 24:26, 25:18, 25:21)

Lvi: Špulák, Paták, Mihajlovič, Skakič, Janouch, Nedeljkovič – libera Ježek, Havlas. Střídali: Vodička, Charvát, Pliasetskyi. Trenér: Pomr.

Bez tří volejbalistů nejužší rotace se šance Lvů na úspěch s českými vicemistry ztenčily. Jejich hru však zdobila bojovnost, a tak se na palubovce děly věci. Přispěl k nim právě Jan Charvát. „Debut zvládl. Moc mu to přeji. Honza je skvělý kluk, který stíhá studium, práci a pomůže nám v tréninku i v zápasech,“ ocenil Pomr. Žolík z béčka se činil především při servisu. Komentátor střetnutí zpozorněl, kdykoli se blížil za čáru určenou k podání. „O to je vše cennější. Honza při této činnosti dlouhodobě střídá světlé a stinné momenty. Ustál to. Tým se semkl. Dodal mu pozitivní impuls.“

Po vydřené koncovce druhého setu (26:24) přišel už zmiňovaný výpadek a poslední vzepětí Lvů. Ti ve čtvrtém dějství vedli až tříbodovým rozdílem, od stavu 17:17 ovšem tahali za kratší konec – 21:25. „Čtvrtý set mě mrzí, měli jsme ho dobře rozehraný. Vedli jsme, mohli jsme ještě více odskočit, ale selhali jsme,“ neskrýval Pomr. „V rozhodujících chvílích jsme si špatně připravili útoky, nebo si je nepřipravili vůbec… Škoda, měli jsme zaděláno na tiebreak.“

Na to už se historie neptá. Lvi mají před sebou další prověrky. Dvakrát se utkají s vedoucím týmem tabulky – Karlovarskem. V pátek od 18 hodin nastoupí na západě Čech a v sobotu od 19.00 v Unyp areně.