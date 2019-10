ČEZ Karlovarsko – Lvi Praha

Utkání 3. kola volejbalové extraligy. Kdy? V sobotu 19. října od 18 hodin. Kde? V Hale míčových sportů (Západní 1812, Karlovy Vary).

Na hřiště se dostáváte při bránění. Jaké jsou vaše hlavní úkoly?

Čapnout míč. A když se to zrovna povede nahrávači, tak bych ho měl já zastoupit.

Liší se to nějak od hry libera, které nesleze ze hřiště?

Ano, je složitější být v zápase. Ze začátku jsme si na tento systém s Kovim (Michaelem Kovaříkem) trochu zvykali. Je těžší být soustředěný, když pořád pendlujete na hřiště a ven. Moje úloha je ale trochu vděčnější, v poli se dá lépe vyniknout než při příjmu.

Jak se udržujete v zápasovém rytmu?

Nedělám nic speciálního, buď si jdu sednout na lavičku, nebo do čtverečku k ostatním střídajícím hráčům. O žádné speciální cviky se nepokouším, jen tak poskakuju.

Matyáš Ježek očima kouče Tomáše Pomra

„Matyáš k nám přišel sám a říkal, že chce u nás hrát. V kadetech ho naši trenéři ještě odmítli a doporučili mu, ať to zkusí za rok. A on se přesně za 365 dní objevil. To bylo dobře, jde totiž o poctivého kluka. Teď to bude znít zvláště, ale na jeho věk a minimum odehraných zápasů v mužské extralize, u něj nevidím slabiny. Prosadil se dříve, než se čekalo. Letos se měl soustředit na 1. ligu, ale přípravu měl tak skvělou, oproti Kovaříkovi byl úspěšnější ve vybírání, tak jsme ho hodili rovnou do vody. Osobně jsem byl v létě překvapený a zklamaný, že se nevešel do užší nominace na mistrovství světa juniorů. Moc jsem mu to přál. O to větší radost za něho teď mám.“

Pro vás znamená střídání liber šanci. Nenaštval ale tento systém Michaela Kovaříka?

Neřekl bych, bere to parádně. Chce, abychom hráli společně dobře.

Čím si můžete během duelu prospět?

Ve chvíli, kdy podává blokař a my jsme spolu ve čtverečku, tak se bavíme. Kovi mi radí, kdo a jak bude útočit, jak zorganizovat obranu. Je zkušenější, rád si ho poslechnu.

Troufnete si mu také poradit?

Určitě. Když něco vidím, řeknu mu to. Je ale jasné, že může dát více mně, než já jemu.

Kouč Tomáš Pomr o systému se dvěma libery

„Hrát jsem ho nechtěl. Výhodou tohoto systému je to, že můžeme využít kvalitu obou našich liber. Při příjmu podání Kovaříka, v obraně při čapání Ježka. V dnešním volejbale je ale libero druhý nahrávač. A pokud se střídají dvě, není na hřišti jeden jasný dirigent. Zatím nám to ale vychází.“

Jste dvojnásobný juniorský mistr republiky. Co je více: tyto zlaté medaile, nebo zápas na Kladně, který vás katapultoval do mužského extraligového volejbalu?

To se nedá srovnávat. Z obojího mám velikou radost. Nevím z čeho větší.

Vybavíte si své pocity z Kladna?

Před utkáním jsem nervózní nebyl, začali jsme s Kovim. Na příjem jsem se dostal až v průběhu zápasu. Ještě že tak. Vědět, že budu sám hrát od začátku, asi bych se nervozitě neubránil.

A trenér Pomr hodnotil: „Ježkovi se dařilo mimořádně, jeho výkon musím vyzdvihnout. Byl famózní.“

Potěšilo mě to. Měl jsem radost, že můj výkon takhle viděl.

Našli se gratulanti?

Ano, třeba máma byla nadšená. Ta mě vždycky nejvíce podporovala.

V dalším zápase jste se zase střídali. Nebylo vám to najednou líto?

Vůbec. Navíc Kovi hrál perfektně, nebyl důvod ho střídat. Ani jsem si nemyslel, že bych začal v základu a byl na libero sám.

Máte za sebou dva extraligové zápasy. V jednom jste byl fantastický, ve druhém dobrý. Laťku jste nasadil vysoko… Nebojíte se, že nyní můžete své okolí zklamat?

Ani ne, mohu dělat jen to samé, co doposud. Sám jsem zvědavý, jaké to bude do třetice.

Spojení Kovaříka a Ježka dle kouče Tomáše Pomra

„Měli by být konkurenty, kdo už taky jiný. Oni dva si ovšem lidsky abnormálně sedli. Podporují se. Kovařík vzal situaci jako chlap, není uražený. Naopak se zlepšuje. Možná i proto, že má větší klid. Už ví, že všechno nestojí jen na něm. Oba jsou vyloženě týmoví, mám z nich velikou radost.“

To bude v Karlových Varech. A proti výbornému liberu Danielu Pefferovi…

Dan je skvělý v nároďáku i v klubu. Je takový nepřehlédnutelný, hodně tým hecuje, je pozitivní. Prostě dělá všechno, co by libero mělo dělat. Navíc má skvělý příjem.

Ten asi ve Varech nepředvedete. Povzbuzovat se stejnou vervou ale můžete…

Budu se snažit. Je dobré se koukat na tak dobrá libera a něco si z jejich projevu odnést.

Co jinak víte o týmu Karlovarska?

Že dvakrát vyhrál a vede extraligu. Loni klukům sezona moc nevyšla, o to větší teď mají motivaci. Na každém postu vidím dva skvělé hráče. Těším se třeba na nahrávače Lukáše Ticháčka nebo skvělého útočníka Filipa Rejlka.

Ve Varech bývá bouřlivá atmosféra. To musí být veliký rozdíl oproti juniorce.

V tom máte pravdu. Ale i u nás byla při domácím zápase skvělá atmosféra. A předtím na Kladně. Nijak to na mě nedolehlo. Daleko horší je prázdné hlediště.

Máte pět bodů. Co by pro vás byl úspěch ve Varech?

Úspěch je vždycky jen vítězství. Musíme dobře podávat. Když zopakujeme výkony z Kladna a s Libercem, budou to s námi mít těžké i Karlovy Vary. Máme na ně.